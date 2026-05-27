Житель Волгоградской области до смерти забил сожительницу

Жестокая расправа с 54-летней женщиной произошла в Камышине Волгоградской области. Ее бездыханное тело со следами побоев было обнаружено в квартире, где погибшая проживала с сожителем.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате телесных повреждений, включая ушибленную рану головы и множественные переломы ребер. По подозрению в нанесении таких травм был задержан ее сожитель.

Установлено, что в ходе бытового конфликта он начал избивать женщину руками и ногами. Сожитель нанес ей множественные удары, от которых она и умерла. После этого изверг пошел к соседу и все ему рассказал. Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!