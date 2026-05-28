



В Волгоградской области экс-главврачу назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы за получение взяток. Об этом сообщили 28 мая в СУ СКР по региону. По информации собственных источников издания на взяточничестве попалась одна из руководительниц Городищенской ЦРБ.

Как ранее сообщалось информагентством, сотрудница курирующая деятельность поликлинической работы была уличина в совершении 48 эпизодов получения взяток и служебного подлога (ст. 290, ст. 291.2, ст. 292 УК РФ).

Следствием было установлено, что течение четырёх лет, занимая должность заместителя главного врача и одновременно работая участковым врачом-терапевтом, обвиняемая систематически получала от граждан незаконное вознаграждение за открытие и продление листков временной нетрудоспособности. При этом медицинские документы оформлялись без фактического осмотра и посещения пациентов, что позволяло им уклоняться от работы и иных обязанностей.

По информации V102.RU, на взяточничестве «погорела» заместитель главврача Городищенской ЦРБ. Отбывать свое наказание она будет в исправительной колонии общего режима.