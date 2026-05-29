АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Власти Волжского заявили о ликвидации последствий ночной атаки ВСУ

В городе Волжском Волгоградской области, который подвергся ночной атаке украинских беспилотников, завершили работы по ликвидации последствий произошедшего. Об этом сообщила администрация города. 

- Оперативно завершены работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. Такое поручение сегодня дал глава региона Андрей Бочаров, - рассказали в мэрии. - Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не обнаружено. Экологическая обстановка в норме. Все возгорания были оперативно ликвидированы.

В результате падения обломков БПЛА на одном из предприятий химкомплекса погиб мужчина-охранник. Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице — несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. МКД в ходе отражения налета не пострадали.


Лента новостей

12:16
В Волжском передали награды близким девятерых погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
11:47
Волгоградская область подтвердила статус химической столицы ЮФОСмотреть фотографии
11:39
СК установит причастных к смертоносному налёту ВСУ на Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
11:36
Волгоградская компания спроектирует новую трамвайную ветку к ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографии
11:04
В Волгограде бесправный водитель мотороллера угробил пассажираСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде произошел сбой в движении электричекСмотреть фотографии
10:52
В Ростове задержали очередного пособника украинских мошенниковСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом шесть человек пострадали в перевернувшемся ЛексусеСмотреть фотографии
10:37
В Волжском скончалась пострадавшая от БПЛА 55-летняя женщинаСмотреть фотографии
10:27
Власти Волжского заявили о ликвидации последствий ночной атаки ВСУСмотреть фотографии
10:08
Что произошло в ночь атаки БПЛА в Волгоградской области: собрали главноеСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцы рассказали, какая зарплата сделает их счастливымиСмотреть фотографии
09:39
Первые в городе: где в Волгограде пройти медосмотр – выбор журналистовСмотреть фотографии
09:22
Триумф волгоградских кикбоксеров на первенстве РоссииСмотреть фотографии
09:15
Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде обломками БПЛА выбило стекла в детсаду №357Смотреть фотографии
08:34
Штрафы за перекопанные без разрешения улицы ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:11
Бочаров: украинский БПЛА убил 60-летнего рабочего завода в ВолжскомСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде почти на 2% выросла плата за муниципальное жильеСмотреть фотографии
07:36
Военные отбили ночную атаку БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:08
Росводресурсы сократили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
06:43
Волгоградцам могут дать отсрочку от оплаты паркингаСмотреть фотографии
06:27
Рейс в Анталью из Волгограда отменен из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
06:14
Росавиация сняла 8-часовой запрет на полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
06:08
В Волгоградской области отменили опасность БПЛА после страшной ночиСмотреть фотографии
01:28
В Волгограде жителей дома на ул. Вершинина эвакуировали после атаки БПЛАСмотреть фотографии
00:54
Бочаров: в Волгограде пострадал жилой дом после атаки БПЛАСмотреть фотографии
23:02
В Волгограде приостановили работу аэропортаСмотреть фотографии
22:30
Волгоградцев предупредили об угрозе атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:25
Волгоградским депутатам прикроют лазейку по легализации доходов через детейСмотреть фотографии
 