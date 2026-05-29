Власти Волжского заявили о ликвидации последствий ночной атаки ВСУ

В городе Волжском Волгоградской области, который подвергся ночной атаке украинских беспилотников, завершили работы по ликвидации последствий произошедшего. Об этом сообщила администрация города.

- Оперативно завершены работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. Такое поручение сегодня дал глава региона Андрей Бочаров, - рассказали в мэрии. - Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не обнаружено. Экологическая обстановка в норме. Все возгорания были оперативно ликвидированы.

В результате падения обломков БПЛА на одном из предприятий химкомплекса погиб мужчина-охранник. Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице — несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. МКД в ходе отражения налета не пострадали.





