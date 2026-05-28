



Накануне, 27 мая, в Октябрьском районном суде Волгоградской области состоялось очередное заседание в череде исков, предъявленных АО «Перегрузненское» к бывшим пайщикам, жителям села Перегрузное и рабочего поселка Октябрьский. На этот раз «новые фермеры» требовали около 900 тысяч рублей у Светланы Яковлевой, женщины, недавно похоронившей погибшего на СВО сына. Руководство акционерного общества считало, что мать павшего героя должно возместить им расходы на обработку ее земли, которую она год назад передала в аренду другому юрлицу, а также упущенную выгоду за то, что хозяйство не посеяло горчицу на ее паях. Кроме того, АО «Перегрузненское» требовало признать незаконным заключенный Светланой Яковлевой в 2025 году договор аренды с АО «Аксайское», после чего, по мнению «новых фермеров», ее земля должна была остаться в распоряжении «новых фермеров».

Как стало известно ИА «Высота 102», суд отказал в исковых требованиях акционерного общества в части возмещения упущенной выгоды из-за непосеянной горчицы. По решению суда, не вступившего в законную силу, мама погибшего героя должна выплатить АО «Перегрузненское» 43 тысячи рублей за то, что хозяйство обработало ее землю, хотя пайщики неоднократно уведомляли организацию о том, что разрывают с ней договорные отношения. При этом суд отказал АО «Перегрузненское» в требовании признать незаконным заключенный Светланой Яковлевой договор на передачу в аренду ее паев АО «Аксайское». Таким образом, право женщины на распоряжение ее собственной землей было подтверждено.



Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало о том, что руководство АО «Перегрузненское» затеяло судебные тяжбы с селянами, на чьей земле хозяйство зарабатывало годами. В 2022 году пайщики предложили арендатору увеличить количество зерна, которое они получали в качестве платы за пользование их гектарами. Однако в акционерном обществе в этой просьбе людям отказали. Тогда селяне решили разорвать договорные отношения с «Перегрузненским» и нашли другого арендатора – АО «Аксайское», где согласились на предложенный селянами размер арендной платы.

Однако в АО «Перегрузненское» не собирались просто так расставаться с землей, которую «новые фермеры», видимо, уже считали своей. Семерым пайщикам, среди которых были пенсионеры, инвалиды по психическому заболеванию и онкологии, а также две сестры, чьи сыновья защищали Родину на СВО, были предъявлены иски с миллионными требованиями. Организация потребовала от людей возмещения расходов на обработку их земли, которую они провели без согласия пайщиков. Также в АО «Перегрузненское» потребовали от селян возмещения упущенной выгоды якобы из-за того, что хозяйство не смогло высадить горчицу на земле, которую люди отдали в аренду другому акционерному обществу. Октябрьский районный суд, который уже рассмотрел несколько таких исков, в возмещении упущенной выгоды «Перегрузненскому» отказал. Поубавил суд и «аппетиты» фермеров касательно возмещения расходов на вспашку гектаров пайщиков, снизив размер заявленной в исках компенсации.





Однако в АО «Перегрузненское» не собирались оставлять в покое больных стариков и матерей героев СВО. В организации «выкатили» новые иски к пайщикам. Теперь «новые фермеры» требовали признать незаконными договоры, заключенные селянами с АО «Аксайское», надеясь вернуть «уплывшие» паи. Первый иск акционерное общество проиграло. Однако аналогичные требования выставлены к пенсионерам Очуевым, к матери и сыну Недожогиным, к матери участника СВО Галине Манцар и судебные тяжбы еще впереди.

Между тем, суды, развязанные бывшим арендатором земель пайщиков, уже отобрали у селян здоровье. Так, пенсионерка Наталья Очуева с обострением сердечного заболевания три недели провела в больнице. А после ареста ее карты приставами из-за проигранного АО «Перегрузненское» иска, по которому она должна была выплатить сельхозорганизации почти 300 тысяч, ее больной онкологией муж не смог попасть в больницу на очередное обследование. В прединсультном состоянии была госпитализирована и пенсионерка Галина Недожогина, которая является опекуном недееспособного сына. Это произошло после того, как в АО «Перегрузненское» обратились с заявлением в районный отдел полиции, заподозрив женщину, всю жизнь проработавшую в сельском хозяйстве на благо своей страны и ухаживающую за больным сыном, в…. мошенничестве. Так в акционерном обществе отреагировали на то, что пайщица решила передать свою землю другому арендатору. Все это не прошло бесследно и для ее сына. После визита полицейских в старый деревенский дом у ее сына случился приступ паники и страха. Только после того, как полиция разобралась в абсурдности выдвинутого подозрения, в возбуждении уголовного дела в отношении пенсионерки было отказано.





- Бывшие арендаторы нашей земли, похоже, уверовали в то, что имеют полное право распоряжаться нашими паями и решать, кому мы можем отдать ее в аренду, а кому – нет. Судя по тому, что сейчас происходит, они хотят «закошмарить» людей, чтобы у них закончились силы и деньги, и они снова отдали свою землю им, - делится Василий Кравченко, бывший пайщик АО «Перегрузненское». – При этом для них не важна моральная сторона. Они судятся со стариками и больными и с матерями участников СВО. Галина Манцар, чей сын сейчас воюет, намерена обратиться за помощью в военную прокуратуру с просьбой защитить ее от судебного преследования «новых фермеров». Ее сестра Светлана Яковлева сына уже похоронила. Но эти обстоятельства не останавливают наших бывших арендаторов. Вот бы им прыть свою показать там, «за ленточкой», где сейчас парни воюют за нашу Родину. Зато они «воюют» со стариками и матерями героев. Наверняка, будут обжаловать проигранные суды, а потом и новые иски придумают.

Суды по искам к другим пайщикам еще не состоялись. Но селяне уверены, что в АО «Перегрузненское» испробуют все методы и способы, чтобы отобрать у людей их землю. Однако времена крепостных и помещиков остались далеко позади - селяне тоже сдаваться не собираются. И, несмотря на оказываемое на них давление и судебные процессы, намерены отстаивать право на распоряжение своей землей. Редакция «Высоты 102» будет следить за развитием событий. В интересах людей мы призываем обратить на ситуацию внимание правоохранительные и надзорные органы региона.



