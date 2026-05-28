Подпольный цех с мешками табака накрыли полицейские под Волгоградом









Волгоградские полицейские возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении табачной продукции без маркировки и ее дальнейшем обороте. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемыми стали двое индивидуальных предпринимателей в возрасте 41 года и 55 лет, а также 48-летний безработный.

Мужчины с лета 2024 года занимались незаконным бизнесом. Они скупали крупные партии табачных листьев сомнительного качества, затем измельчали и сушили сырье с помощью спецоборудования на территории арендованной ими промбазы в Городищенском районе. После чего фасовали «левые» сигареты и в коробках отправляли их покупателям.

Также сообщники изготавливали из табака смеси для кальяна, используя различные ароматизаторы. Получившиеся товары низкого качества и без маркировки подельники сбывали через бизнес-чат в мессенджере на территории региона и за его пределами.

Разоблачили подпольных «табачников» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области в мае текущего

На промбазе во время обыска полицейские обнаружили и изъяли более 300 килограммов немаркированного курительного табака на общую сумму порядка 2,7 млн рублей, приспособления для резки, сушки и упаковки табачных листьев, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также Toyota Corolla, используемую для перевозки нелегальной продукции.

