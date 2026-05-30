«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Минздрав планирует ужесточить правила выдачи больничных
Минздрав предложил ограничить срок пятого больничного за полгода тремя днями и назначить такому пациенту врачебную комиссию. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.  - При установлении наличия...
 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
Новые жалобы на приговор Ивану Гелю поступили в суд

Расследования 30.05.2026 08:28
0
30.05.2026 08:28


Приговор, вынесенный главе Иловлинского района Ивану Гелю, не устроил не только родных погибшего Александра Переярина, но и прокуратуру, а также самого осужденного. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, апелляционные жалобы помимо потерпевших, матери и двух дочерей погибшего, подала сторона обвинения, а также Иван Гель. 

Накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что родные погибшего на пожаре начальника ГО и ЧС Александра Переярина посчитали приговор, вынесенный руководителю района, слишком мягким. Напомним,  в начале мая Иловлинский районный суд признал виновным чиновника в превышении должностных полномочий, повлекших смерть человека, и назначил ему 3 года условно, наложив запрет на 2 года занимать должности в органах власти.  Также районный суд частично удовлетворил исковые требования родных погибшего Александра Переярина в рамках гражданского иска.

В апелляционной жалобе мать и две дочери Александра просят суд назначить чиновнику 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Именно на таком наказании, отметим, изначально настаивала и прокуратура. В то же время адвокат Ивана Геля просил суд оправдать его подзащитного, утверждая, что случившаяся трагедия – это несчастный случай. А Александр Переярин, заявлял адвокат,  по собственному желанию и исходя из чувства гражданского долга помчался в тот злополучный день, 28 августа 2022 года, тушить ландшафтный пожар, из которого он не смог выйти живым. 

При этом ранее на суде свидетели, не являющиеся подчиненными Ивана Геля, рассказывали, что глава района неоднократно направлял своих сотрудников тушить пожары, хотя это не входило в их обязанности. Кроме того, он нередко сам руководил действиями по борьбе с огнем. К тому же у сотрудников не было необходимой экипировки для этого, они не проходили специальное обучение. 

Известно, что судебный процесс в отношении Ивана Геля был доведен до конца лишь со второго раза. Первый судья, ведущий это дело, отказался выносить ему приговор, направив дело на доработку в прокуратуру. За это странное решение он поплатился своей должностью - квалифколлегия судей Волгоградской области лишила его полномочий. Все годы, в течение которых Иван Гель был сначала подследственным, а затем - подсудимым, он продолжал руководить районом. На своей должности он остается и по сей день. 

