Новые жалобы на приговор Ивану Гелю поступили в суд





Приговор, вынесенный главе Иловлинского района Ивану Гелю, не устроил не только родных погибшего Александра Переярина, но и прокуратуру, а также самого осужденного. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, апелляционные жалобы помимо потерпевших, матери и двух дочерей погибшего, подала сторона обвинения, а также Иван Гель.

Накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что родные погибшего на пожаре начальника ГО и ЧС Александра Переярина посчитали приговор, вынесенный руководителю района, слишком мягким. Напомним, в начале мая Иловлинский районный суд признал виновным чиновника в превышении должностных полномочий, повлекших смерть человека, и назначил ему 3 года условно, наложив запрет на 2 года занимать должности в органах власти. Также районный суд частично удовлетворил исковые требования родных погибшего Александра Переярина в рамках гражданского иска.

В апелляционной жалобе мать и две дочери Александра просят суд назначить чиновнику 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Именно на таком наказании, отметим, изначально настаивала и прокуратура. В то же время адвокат Ивана Геля просил суд оправдать его подзащитного, утверждая, что случившаяся трагедия – это несчастный случай. А Александр Переярин, заявлял адвокат, по собственному желанию и исходя из чувства гражданского долга помчался в тот злополучный день, 28 августа 2022 года, тушить ландшафтный пожар, из которого он не смог выйти живым.

При этом ранее на суде свидетели, не являющиеся подчиненными Ивана Геля, рассказывали, что глава района неоднократно направлял своих сотрудников тушить пожары, хотя это не входило в их обязанности. Кроме того, он нередко сам руководил действиями по борьбе с огнем. К тому же у сотрудников не было необходимой экипировки для этого, они не проходили специальное обучение.