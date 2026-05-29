В Волгограде 17-летнего подростка обвинили в спланированном разбое

До 12 лет лишения свободы грозит 17-летнему подростку, который, по версии следствия, спланировал и осуществил разбойное нападение на своего ровесника в Волгограде.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, действовал несовершеннолетний не один, а со своим 19-летним приятелем, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Спланировав нападение, они пришли к парню домой и попросили его выйти на лестничную площадку, где потом избили. При этом потерпевший, как установлено, не подозревал о преступных намерениях гостей, поэтому и вышел к ним.

Они били молодого человека вначале в подъезде, а потом и в его квартире, куда зашли под угрозой перочинного ножа. Разбойники забрали мобильный телефон, планшет, денежные средства и предметы одежды потерпевшего, а потом скрылись.

Подросток обвиняется по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело готовится для передачи в суд.





