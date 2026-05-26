«Каустик» проиграл, но избежал прямого вылета





25 мая в рамках финального этапа Суперлиги состоялся матч между гандбольными клубами «СГАУ‑Саратов» (Саратов) и «Каустик» (Волгоград). Игра прошла в Саратове на площадке ФОК «Юбилейный».

Хозяева с первых минут захватили инициативу и уверенно вели игру. В середине первого тайма гости пытались догнать соперника: за две минуты до перерыва «Каустик» сократил разрыв до двух мячей. Однако саратовцы сумели вернуть контроль над игрой и завершили первую половину матча со счётом 21:17 в свою пользу.

Во втором тайме борьбы фактически не получилось: «СГАУ‑Саратов» уверенно наращивал преимущество и довёл встречу до итоговой победы – 39:31.

У «СГАУ‑Саратов» отличился Игорь Сорока, забросивший 10 мячей, у «Каустика» по 6 голов на счету Никиты Светлова и Даниила Кольцова.

Этот матч стал заключительным в серии игр за 9–12‑е места.

По итогам этапа, «СГАУ‑Саратов» занял 9‑е место (18 очков) и гарантировал себе участие в Суперлиге на следующий сезон без переходных матчей.

«Каустик» финишировал на 11‑м месте (12 очков). Волгоградцы избежали прямого вылета из элитного дивизиона за счёт лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в личных встречах с омским «Скифом».

«Скиф» (Омск) занял последнее, 12‑е место (12 очков) и вылетел из Суперлиги.

10‑е место досталось «Динамо» (Астрахань) (17 очков).