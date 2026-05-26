Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

 Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на ней
Новочеркасский городской суд принял в производство уголовное дело в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Экс-градоначальника, сообщает Привет-Ростов, обвиняют в получении взятки в крупном размере. – По версии следствия, в...
 Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской области
В Саратовской области приняли решение об отмене традиционного Сабантуя. Как сообщает ИА «СарИнформ», ежегодный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, был запланирован на 6 июня и должен был состояться...
«Каустик» проиграл, но избежал прямого вылета

25 мая в рамках финального этапа Суперлиги состоялся матч между гандбольными клубами «СГАУ‑Саратов» (Саратов) и «Каустик» (Волгоград). Игра прошла в Саратове на площадке ФОК «Юбилейный».

Хозяева с первых минут захватили инициативу и уверенно вели игру. В середине первого тайма гости пытались догнать соперника: за две минуты до перерыва «Каустик» сократил разрыв до двух мячей. Однако саратовцы сумели вернуть контроль над игрой и завершили первую половину матча со счётом 21:17 в свою пользу.

Во втором тайме борьбы фактически не получилось: «СГАУ‑Саратов» уверенно наращивал преимущество и довёл встречу до итоговой победы – 39:31.

У «СГАУ‑Саратов» отличился Игорь Сорока, забросивший 10 мячей, у «Каустика» по 6 голов на счету Никиты Светлова и Даниила Кольцова.

Этот матч стал заключительным в серии игр за 9–12‑е места.

По итогам этапа, «СГАУ‑Саратов» занял 9‑е место (18 очков) и гарантировал себе участие в Суперлиге на следующий сезон без переходных матчей.

«Каустик» финишировал на 11‑м месте (12 очков). Волгоградцы избежали прямого вылета из элитного дивизиона за счёт лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в личных встречах с омским «Скифом».

«Скиф» (Омск) занял последнее, 12‑е место (12 очков) и вылетел из Суперлиги.

10‑е место досталось «Динамо» (Астрахань) (17 очков).

 
«СГАУ-Саратов» – «Каустик» (Волгоград) – 39:31 (21:17).
25 мая. Финальный этап. Группа «Б». 9-12 места. Саратов. ФОК «Юбилейный». 250 зрителей.
Судьи: Константин Ершов (Балашиха), Антон Павлюков (Тольятти). 
«СГАУ-Саратов»: Никабадзе – Пономарев (1), Сергель (4), Сорока (10), Столяров, Тюрин (1), Добрынин (3), – Малышев, Филиппов (5), Силко (6), Сергеев (2), Рябов (3), Рабушко, Кожедуб (1), Кузьмин (3), Гудков.
«Каустик»: Великанов – Кольцов (6), Акрамов (2), Ибраков (3), Глущенко (2), Светлов (6), Алексанян (3) – Михайлов, Косенков (4), Токмаков (1), Земляной, Палащенко (2), Кудинов (1), Филёв, Косогов, Васильев (1).
7-метровые/голы: 8/7 – 2/2.
Удаления: 1 – 3.
Потери: 5 – 14.

Команды, занявшие 10‑е и 11‑е места, проведут переходные игры с представителями Высшей лиги, занявшими верхние строчки:

– «Каустик» (Волгоград) сыграет с «Зилантом» (Казань) – победителем Высшей лиги.

– «Динамо» (Астрахань) проведёт переходные матчи с «Ростов‑Доном».

Александр Веселовский

Фото: Александр Овсиенко / «Каустик»

