«Каустик» в переходных матчах мужской Суперлиги: расписание

Комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России (ФГР) утвердила сроки проведения переходных матчей между командами мужской Суперлиги и Высшей лиги. Болельщиков ждёт напряжённая борьба за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне.
Согласно Регламенту Соревнований, за путёвку в новый розыгрыш элитного дивизиона поспорят:
- команды, занявшие 10‑е и 11‑е места в Суперлиге;
- коллективы, финишировавшие на 2‑м и 3‑м местах в Высшей лиге.
Победители в парах определятся по сумме двух матчей. По традиции первые встречи пройдут на площадках команд из низшего дивизиона – это даёт им небольшое преимущество домашней арены, но не гарантирует успеха: опыт игроков Суперлиги может сыграть решающую роль.
Расписание переходных матчей
1 июня:
- «Ростов‑Дон» – «Каустик» (Волгоград);
- «Акбузат» (Уфа) – «Динамо Астрахань».
6 июня:
- «Каустик» (Волгоград) – «Ростов‑Дон»;
- «Динамо Астрахань» – «Акбузат» (Уфа).
Уже 1 июня мы увидим, кто готов сражаться за место в мужской Суперлиге, а кто останется за бортом элиты.
Александр Веселовский
Фото: пресс-служба ГК «Каустик» / Александр Овсиенко