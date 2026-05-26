Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

 Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на ней
Новочеркасский городской суд принял в производство уголовное дело в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Экс-градоначальника, сообщает Привет-Ростов, обвиняют в получении взятки в крупном размере. – По версии следствия, в...
 Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской области
В Саратовской области приняли решение об отмене традиционного Сабантуя. Как сообщает ИА «СарИнформ», ежегодный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, был запланирован на 6 июня и должен был состояться...
«Каустик» в переходных матчах мужской Суперлиги: расписание

Комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России (ФГР) утвердила сроки проведения переходных матчей между командами мужской Суперлиги и Высшей лиги. Болельщиков ждёт напряжённая борьба за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне.

Согласно Регламенту Соревнований, за путёвку в новый розыгрыш элитного дивизиона поспорят:

  • команды, занявшие 10‑е и 11‑е места в Суперлиге;
  • коллективы, финишировавшие на 2‑м и 3‑м местах в Высшей лиге.

Победители в парах определятся по сумме двух матчей. По традиции первые встречи пройдут на площадках команд из низшего дивизиона – это даёт им небольшое преимущество домашней арены, но не гарантирует успеха: опыт игроков Суперлиги может сыграть решающую роль.


Расписание переходных матчей

1 июня:

  • «Ростов‑Дон» – «Каустик» (Волгоград);
  • «Акбузат» (Уфа) – «Динамо Астрахань».

6 июня:

  • «Каустик» (Волгоград) – «Ростов‑Дон»;
  • «Динамо Астрахань» – «Акбузат» (Уфа).

Уже 1 июня мы увидим, кто готов сражаться за место в мужской Суперлиге, а кто останется за бортом элиты.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба ГК «Каустик» / Александр Овсиенко

20:36
В Волгограде сосед вывел ребенка из горевшей квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
Облдума утвердит 200-тысячные штрафы за грязные колесаСмотреть фотографии
19:49
«Ночевала в заброшке»: в Михайловке нашлась потерявшаяся многодетная мамаСмотреть фотографии
19:25
Два браконьера выплатят 1 миллион рублей за рыбалку электроудочкойСмотреть фотографии
19:08
В Урюпинске похоронили погибшего в ДНР Михаила СеливановаСмотреть фотографии
18:46
Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:09
Волгоградские депутаты выступили за смягчение антикоррупционного законодательстваСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде вводят «конские» штрафы для операторов кикшерингаСмотреть фотографии
17:07
«Ротор» готовится к новому сезону: график сборов утверждёнСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде ребёнок госпитализирован после пожара в девятиэтажке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Волгоградцы передали в зону СВО прожекторы и БПЛАСмотреть фотографии
16:45
Группа «Корни» разогреет болельщиков перед матчем сборных России и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
16:30
Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого ВолгоградаСмотреть фотографии
16:28
Всего три пляжа откроют для волгоградцев летомСмотреть фотографии
16:24
«Каустик» в переходных матчах мужской Суперлиги: расписаниеСмотреть фотографии
16:01
Под Волгоградом осудили подельников, требовавших с ветерана выкуп за свободуСмотреть фотографии
15:57
Трехчасовой праздник искусств пройдет в волгоградском амфитеатреСмотреть фотографии
15:54
Расписание пригородного поезда в Волгоградской области изменят 2 июняСмотреть фотографии
15:41
Ветераны СВО получат субсидии на проведение газаСмотреть фотографии
15:21
«Мужчина должен уметь в все. В первую очередь – защищать»: штурмовик из Волгограда стал дроноводом на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Денис Фомин и Анатолий Макаров покидают «Ротор»Смотреть фотографии
15:04
Каждый второй опрошенный волгоградец поддержал запрет на курение для молодёжиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде железнодорожный переезд закроют на две ночиСмотреть фотографии
14:36
На юге Волгограда снесут аварийный дом на ул. МарийскойСмотреть фотографии
14:31
Глава «Садов Придонья» Андрей Самохин отмечает День рождения в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградские выпускники прощаются со школой: трогательный фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
13:38
«На благо будущих поколений»: общественники оценили успех обводнения Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
13:22
«Она могла все забыть»: в Михайловке начались поиски пропавшей многодетной мамыСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде из-за ДТП остановлено движение трамваев №3, 6 и 7Смотреть фотографии
13:03
Авторитетного бизнесмена Евгения Молодцова арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
 