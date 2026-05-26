«Каустик» в переходных матчах мужской Суперлиги: расписание





Комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России (ФГР) утвердила сроки проведения переходных матчей между командами мужской Суперлиги и Высшей лиги. Болельщиков ждёт напряжённая борьба за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне.

Согласно Регламенту Соревнований, за путёвку в новый розыгрыш элитного дивизиона поспорят:

команды, занявшие 10‑е и 11‑е места в Суперлиге;

коллективы, финишировавшие на 2‑м и 3‑м местах в Высшей лиге.

Победители в парах определятся по сумме двух матчей. По традиции первые встречи пройдут на площадках команд из низшего дивизиона – это даёт им небольшое преимущество домашней арены, но не гарантирует успеха: опыт игроков Суперлиги может сыграть решающую роль.





Расписание переходных матчей

1 июня:

«Ростов‑Дон» – «Каустик» (Волгоград);

«Акбузат» (Уфа) – «Динамо Астрахань».

6 июня:

«Каустик» (Волгоград) – «Ростов‑Дон»;

«Динамо Астрахань» – «Акбузат» (Уфа).

Уже 1 июня мы увидим, кто готов сражаться за место в мужской Суперлиге, а кто останется за бортом элиты.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба ГК «Каустик» / Александр Овсиенко