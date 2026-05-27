Главное

Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК

Актуально

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетой по Таганрогу
Силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Таганрогу в Ростовской области. Ракета была сбита, но не обошлось без последствий на земле. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Привет-...
Спорт

Волгоградские спортсменки взошли на пьедестал первенства России по тхэквондо

Спорт 27.05.2026 11:09
0
27.05.2026 11:09


В многофункциональном комплексе «Триумф» города Люберцы завершилось первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Масштабные соревнования, проходившие при поддержке Российского спортивного фонда, собрали более 456 участников из 50 субъектов Российской Федерации.

На протяжении четырёх дней спортсмены боролись за звание сильнейших и право войти в сборную России среди юниоров. Всего было разыграно 16 комплектов медалей – по 8 в мужских и женских весовых категориях. Эти соревнования стали важным этапом отбора перспективных спортсменов для будущих международных стартов.


Особо отличились представительницы Волгоградской области, завоевавшие медали в двух женских категориях:

ВТФ, весовая категория 73+ кг:

золото – Валерия Штучкина (Волгоградская область). В упорной борьбе Валерия обошла Викторию Зотову из Москвы, занявшую второе место. Бронзовую награду в этой категории завоевала Александра Глушкова из Курской области.


ВТФ, весовая категория 57 кг:

бронза – Анастасия Петрук (Волгоградская область). В этой категории победу одержала Ксения Смирнова из Санкт‑Петербурга, серебро досталось Полине Князевой из Ростовской области.

Успех волгоградских спортсменок стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки в региональной школе тхэквондо. Победа Валерии Штучкиной в тяжёлой весовой категории особенно ценна: она продемонстрировала отличную технику и волю к победе на пути к золоту. Бронзовая награда Анастасии Петрук также свидетельствует о её стабильности и мастерстве на всероссийской арене.

Теперь перед спортсменками открываются новые перспективы – возможность войти в состав национальной сборной среди юниоров и представлять Россию на международных соревнованиях.

Поздравляем Валерию Штучкину и Анастасию Петрук, а также их тренеров с заслуженными наградами! Желаем дальнейших успехов и ярких побед на будущих турнирах!

Александр Веселовский

Фото: Союз Тхэквондо России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
27.05.2026 12:21
Спорт 27.05.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 11:09
Спорт 27.05.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 21:34
Спорт 26.05.2026 21:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 17:07
Спорт 26.05.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 16:24
Спорт 26.05.2026 16:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 15:08
Спорт 26.05.2026 15:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 11:40
Спорт 26.05.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 21:12
Спорт 25.05.2026 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 13:52
Спорт 25.05.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 09:00
Спорт 25.05.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 07:30
Спорт 25.05.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 19:29
Спорт 24.05.2026 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 18:46
Спорт 24.05.2026 18:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 14:32
Спорт 24.05.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 12:07
Спорт 24.05.2026 12:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:59
Волжская ГЭС по указанию Росводресурсов с 27 мая снизила сбросыСмотреть фотографии
12:39
Крепче железобетона? Новый материал применят при строительстве памятника героям СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Международные студенческие игры в Москве: золото у Анастасии МатвеевойСмотреть фотографии
12:13
Камышанка выиграла 1 миллион, приютив черного котаСмотреть фотографии
12:03
В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ МигачеваСмотреть фотографии
11:42
Байкеров из Волжского наградили за поиски автомобилистки, сбившей ребенка и уехавшей в ветклиникуСмотреть фотографии
11:09
Волгоградские спортсменки взошли на пьедестал первенства России по тхэквондоСмотреть фотографии
11:00
Прогремевший развратом на 9 Мая ночной клуб продают в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Штормовое предупреждение из-за ливней с ветром объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Урюпинске простятся с убитым в ДНР Виктором ГорбачевымСмотреть фотографии
10:09
Мобильные офисы ФНС примут жителей Клетской и Волжского в июнеСмотреть фотографии
09:55
Житель Волгоградской области до смерти забил сожительницуСмотреть фотографии
09:23
ВСУ ударили ракетой по ТаганрогуСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде с утилизатора отходов требуют 1,6 млн рублей за нанесенный вредСмотреть фотографии
08:29
Волгоградская область подтвердила статус морковно-луковой столицы РФСмотреть фотографии
08:12
«Сказали, собирайте 250 тысяч»: жители МКД в поселке Волгограда 2 недели выживают без водыСмотреть фотографии
07:50
Смертоносные БПЛА сбили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:21
Волгоградский врач назвала признаки Астраханской пятнистой лихорадкиСмотреть фотографии
06:50
Небо над Волгоградом открыли для полетов гражданской авиацииСмотреть фотографии
06:37
5-часовую угрозу по БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:31
«Пережила осаду и голод»: под Волгоградом похоронят труженицу тыла Марию ГлуховуСмотреть фотографии
06:08
Можно покидать укрытия: в Волгоградской области отменили режим ракетной опасностиСмотреть фотографии
05:39
Ракетная опасность объявлена 27 мая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:34
Блеск медалей на Чёрном море: волгоградские атлеты отличились на «Кубке Сочи»Смотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области за 3 года утонули 133 человекаСмотреть фотографии
21:02
Двоих прогуливающихся около ГИБДД лосей заметили в МихайловкеСмотреть фотографии
20:36
В Волгограде сосед вывел ребенка из горевшей квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
Облдума утвердит 200-тысячные штрафы за грязные колесаСмотреть фотографии
19:49
«Ночевала в заброшке»: в Михайловке нашлась потерявшаяся многодетная мамаСмотреть фотографии
19:25
Два браконьера выплатят 1 миллион рублей за рыбалку электроудочкойСмотреть фотографии
 