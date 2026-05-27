



В многофункциональном комплексе «Триумф» города Люберцы завершилось первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Масштабные соревнования, проходившие при поддержке Российского спортивного фонда, собрали более 456 участников из 50 субъектов Российской Федерации.

На протяжении четырёх дней спортсмены боролись за звание сильнейших и право войти в сборную России среди юниоров. Всего было разыграно 16 комплектов медалей – по 8 в мужских и женских весовых категориях. Эти соревнования стали важным этапом отбора перспективных спортсменов для будущих международных стартов.





Особо отличились представительницы Волгоградской области, завоевавшие медали в двух женских категориях:

ВТФ, весовая категория 73+ кг:

золото – Валерия Штучкина (Волгоградская область). В упорной борьбе Валерия обошла Викторию Зотову из Москвы, занявшую второе место. Бронзовую награду в этой категории завоевала Александра Глушкова из Курской области.





ВТФ, весовая категория 57 кг:

бронза – Анастасия Петрук (Волгоградская область). В этой категории победу одержала Ксения Смирнова из Санкт‑Петербурга, серебро досталось Полине Князевой из Ростовской области.

Успех волгоградских спортсменок стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки в региональной школе тхэквондо. Победа Валерии Штучкиной в тяжёлой весовой категории особенно ценна: она продемонстрировала отличную технику и волю к победе на пути к золоту. Бронзовая награда Анастасии Петрук также свидетельствует о её стабильности и мастерстве на всероссийской арене.

Теперь перед спортсменками открываются новые перспективы – возможность войти в состав национальной сборной среди юниоров и представлять Россию на международных соревнованиях.

Поздравляем Валерию Штучкину и Анастасию Петрук, а также их тренеров с заслуженными наградами! Желаем дальнейших успехов и ярких побед на будущих турнирах!

Александр Веселовский

Фото: Союз Тхэквондо России