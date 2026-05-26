«Ротор» готовится к новому сезону: график сборов утверждён





Футболисты «Ротора» ушли в отпуск, чтобы набраться сил перед новым сезоном. Однако отдых продлится недолго: уже 15 июня команда соберётся в Саранске на первый учебно‑тренировочный сбор.

После саранского этапа подготовки клуб отправится в Новогорск – там пройдёт второй сбор. Футболисты «Ротора» ушли в отпуск, а тренерскому штабу предстоит напряжённая работа по усилению состава команды. После тяжёлой концовки прошедшего сезона команде предстоит не менее сложный старт предстоящего чемпионата, поэтому тренерский штаб уделяет особое внимание планированию подготовительного периода.

Основные задачи сборов – восстановление физической формы игроков, отработка тактических схем и налаживание командного взаимодействия. Тренеры рассчитывают подойти к старту сезона с чётко выстроенной игровой моделью.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»