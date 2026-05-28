В Волгограде потушили условный пожар в депо





Волгоградские спасатели потушили условный пожар в трамвайном депо № 2, эвакуировав сотрудников с третьего этажа здания.

- По сценарию учений пожар возник в административном корпусе, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – Вместе с сотрудниками депо спасатели эвакуировали персонал с третьего этажа по внешней эвакуационной лестнице, обозначив общее место сбора.

После того, как условное ЧП было ликвидировано, сотрудники МЧС провели инструктаж, чтобы сценарий учений никогда не стал реальностью.

