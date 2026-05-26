



Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок Сочи», проходящие на живописном побережье Чёрного моря, принесли волгоградским спортсменам сразу две награды в одной из самых сложных дисциплин – десятиборье среди мужчин.

В напряжённой двухдневной борьбе Евгений Саранцев (Волгоградская область/Краснодарский край) завоевал серебро, набрав 7503 очка. Его выступление отличалось стабильностью во всех видах программы: в беге на 100 м он показал результат 11,69 с, в прыжке в длину – 6,97 м, в толкании ядра – 14,49 м, в прыжке в высоту – 1,96 м, на дистанции 400 м – 51,87 с. В беге на 110 м с барьерами спортсмен финишировал с результатом 15,58 с, в метании диска показал 43,49 м, в прыжке с шестом – 4,70 м, в метании копья – 63,17 м, а на дистанции 1500 м преодолел дистанцию за 4:52,07.

Бронзовую медаль завоевал ещё один представитель волгоградской школы лёгкой атлетики – Виталий Чернов (Волгоградская область), набравший 7348 очков. Он продемонстрировал сильные результаты в спринтерских дисциплинах и метании копья: на 100 м пробежал за 11,44 с, в прыжке в длину показал 6,74 м, в толкании ядра – 13,07 м, в прыжке в высоту – 1,84 м, на 400 м – за 50,95 с. В беге на 110 м с барьерами Чернов финишировал за 15,25 с, в метании диска – с результатом 40,21 м, в прыжке с шестом взял высоту 4,50 м, в метании копья показал 68,31 м, а дистанцию 1500 м преодолел за 4:50,94.

Победителем соревнований и обладателем Кубка России стал Андрей Родиков (Краснодарский/Хабаровский край), набравший 7536 очков. В его активе – 11,73 с на 100 м, 7,23 м в прыжке в длину, 11,15 м в толкании ядра, 1,99 м в прыжке в высоту, 50,63 с на 400 м, 14,66 с в беге на 110 м с барьерами, 40,90 м в метании диска, 5,00 м в прыжке с шестом, 48,94 м в метании копья и 4:26,15 на дистанции 1500 м.

Не менее ярким стало выступление волгоградской бегуньи Юлии Лещенко на дистанции 1500 метров среди женщин. В упорной борьбе она показала результат 4:15,99 и вошла в тройку сильнейших легкоатлеток страны на этих соревнованиях. Золото в этой дисциплине завоевала Анна Красильникова (Московская область) с впечатляющим результатом 4:11,92, а серебро досталось Анастасии Мадышевой (Орловская область), которая финишировала со временем 4:15,47 – всего на 0,52 секунды опередив волгоградку. Борьба на финишной прямой держала зрителей в напряжении до последних метров дистанции.

Успехи на «Кубке Сочи» стали отличной подготовкой к предстоящим соревнованиям. Уже скоро многих звёзд этих состязаний вы увидите на «Мемориале Знаменских» в рамках «Недели лёгкой атлетики» – не пропустите новые захватывающие поединки сильнейших легкоатлетов страны!

Александр Веселовский

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики