Денис Фомин и Анатолий Макаров покидают «Ротор»





Волгоградский футбольный клуб «Ротор» расстаётся с двумя игроками: Денис Фомин и Анатолий Макаров покидают команду после истечения срока действия контрактов, сообщает пресс-служба СК «Ротор».

Денис Фомин провёл за волгоградский клуб 19 матчей. В этих играх футболист отметился 1 голевой передачей – вклад, который болельщики наверняка запомнят.

Анатолий Макаров, в свою очередь, сыграл за сине-голубых 4 матча. Несмотря на относительно небольшое количество выходов на поле, игрок демонстрировал самоотдачу и старался помочь команде в каждой встрече.

Руководство клуба, тренерский штаб и партнёры по команде благодарят Дениса Фомина и Анатолия Макарова за проделанную работу и вклад в общие результаты «Ротора».

Мы желаем футболистам удачи и успехов в дальнейшей карьере! Пусть новые вызовы принесут яркие победы, а каждый следующий этап станет шагом к новым вершинам.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»