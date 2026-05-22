Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
Отключение горячей воды в Волгограде в мае-июне: список улиц и домов

Общество 22.05.2026 21:34
В связи с необходимостью проведения плановых работ по подготовке котельных и тепловых сетей к следующему зимнему сезону временно будет приостановлена подача горячей воды в районах Волгограда. 

Согласно утвержденному графику, в конце мая подача ресурса будет приостановлена в Тракторозаводском, Советском и Красноармейском районах. Продолжатся отключения в июне и в других районах облцентра.

График отключения горячей воды в Волгограде в мае-июне

Тракторозаводский район:

– с 26 мая до 8 июня:

  • ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
  • ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12
  • ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)

– с 15 июня до 19 июня:

  • ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

– 30 июня до 13 июля:

  • ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17
  • ул. Героев Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
  • ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
  • ул. Гидростроителей, 2, 6, 10

Краснооктябрьский район:

– с 17 июня до 23 июня :

  • ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  • пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12

– с 18 июня до 24 июня:

  • ул. Автомагистральная, 1, 3, 5

Дзержинский район:

– 26 мая до 8 июня:

  • ул. Аракская, 29, 31, 33, 35 
  • ул. Хорошева, 14, 20 
  • ул. Безымянная, 1

– с 1 июня до 11 июня: 

  • ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56 
  • ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14 
  • ул. Полесская, 6 
  • ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 21, 22, 24 
  • ул. Кутузовская, 1, 9 
  • ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16 
  • ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40 
  • ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11 
  • ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а 
  • ул. Ессентукская, 3, 19 
  • ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а 
  • ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142 
  • ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16 
  • ул. Панкратовой, 60 
  • ул. Фестивальная, 17

Центральный район:

– с 4 июня до 17 июня:

  • ул. Новороссийская, 43 
  • ул. Чапаева 8, 10, 18 
– с 9 июня до 22 июня: 
  • ул. Кубанская, 15, 15А

– с 15 июня до 25 июня: 

  • ул. Краснознаменская, 7 
  • ул. В.И. Ленина, 25

Ворошиловский район:

– с 2 июня до 4 июня:

  • ул. Чигиринская, 2 
  • ул. Ардатовская, 2 
  • ул. Милиционера Буханцева, 48, 50, 66
  • ул. Клубная, 13

– с 15 июня до 26 июня: 

  •  ул. Автотранспортная, 79

Советский район:

–  25 мая до 5 июня:

  • ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 
  • ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21 
  • ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7 
  • ул. Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7 
  • ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18 
  • ул. Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19
  •  ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

– с 2 июня до 15 июня: 

  •  ул. Тулака, 1а

– с 3 июня до 4 июня: 

  • ул. Голубятникова, 9, 10, 12 
  • ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162 
  • ул. Терешковой, 9

– с  15 июня до 25 июня: 

  • ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
  • ул. Балакирева, 2 
  • ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32 
  • ул. Новосибирская, 66 
  • ул. Сухова, 19, 21, 25, 17 
  • пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 
  • ул. Мариупольская, 10, 12, 14 
  • ул. Запорожская, 3 
  • ул. Шауляйская, 4а, 2а 
  • ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68 
  • ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52 
  • ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80 
  • ул. Янки Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71 
  • ул. Ивановского, 4, 6, 12 
  • ул. Песчанокопская, 13, 15, 17 
  • ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

Кировский район:

– с 15 июня до 26 июня:

  • ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78 
  • ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77 
  • ул. Розы Люксембург, 5, 9 
  • ул. Черемшанская, 28а 
  • ул. Кедровая, 19, 21

– с 18 июня до 29 июня: 

  • пер. Тепличный, 308, 309

– с 29 июня до 10 июля:

  • ул. Кирова, 74, 86а 
  • ул. Тополёвая, 9

Красноармейский район:

– с 25 мая до 27 мая: 

  • ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34 
  • б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37 
  • ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
  • пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62 
  • ул. Тельмана, 14, 19 
  • ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а 
  • ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55 
  • ул. Доценко, 35а

– с  17 июня до 24 июня: 

  • ул. Водников, 12а 
  • ул. Черепановых, 3

– с 18 июня до 19 июня: 

  • ул. Лазоревая, 187, 193 
  • ул. Минская, 218, 222, 226 
  • ул. Фролова, 4 
  • ул. Луговая, 142.

