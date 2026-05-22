Отключение горячей воды в Волгограде в мае-июне: список улиц и домов

В связи с необходимостью проведения плановых работ по подготовке котельных и тепловых сетей к следующему зимнему сезону временно будет приостановлена подача горячей воды в районах Волгограда.
Согласно утвержденному графику, в конце мая подача ресурса будет приостановлена в Тракторозаводском, Советском и Красноармейском районах. Продолжатся отключения в июне и в других районах облцентра.
График отключения горячей воды в Волгограде в мае-июне
Тракторозаводский район:
– с 26 мая до 8 июня:
- ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
- ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12
- ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)
– с 15 июня до 19 июня:
- ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
– 30 июня до 13 июля:
- ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17
- ул. Героев Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
- ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
- ул. Гидростроителей, 2, 6, 10
Краснооктябрьский район:
– с 17 июня до 23 июня :
- ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12
– с 18 июня до 24 июня:
- ул. Автомагистральная, 1, 3, 5
Дзержинский район:
– 26 мая до 8 июня:
- ул. Аракская, 29, 31, 33, 35
- ул. Хорошева, 14, 20
- ул. Безымянная, 1
– с 1 июня до 11 июня:
- ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
- ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Полесская, 6
- ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 21, 22, 24
- ул. Кутузовская, 1, 9
- ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16
- ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40
- ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11
- ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а
- ул. Ессентукская, 3, 19
- ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
- ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142
- ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16
- ул. Панкратовой, 60
- ул. Фестивальная, 17
Центральный район:
– с 4 июня до 17 июня:
- ул. Новороссийская, 43
- ул. Чапаева 8, 10, 18
- ул. Кубанская, 15, 15А
– с 15 июня до 25 июня:
- ул. Краснознаменская, 7
- ул. В.И. Ленина, 25
Ворошиловский район:
– с 2 июня до 4 июня:
- ул. Чигиринская, 2
- ул. Ардатовская, 2
- ул. Милиционера Буханцева, 48, 50, 66
- ул. Клубная, 13
– с 15 июня до 26 июня:
- ул. Автотранспортная, 79
Советский район:
– 25 мая до 5 июня:
- ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20
- ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21
- ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7
- ул. Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7
- ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18
- ул. Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19
- ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12
– с 2 июня до 15 июня:
- ул. Тулака, 1а
– с 3 июня до 4 июня:
- ул. Голубятникова, 9, 10, 12
- ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
- ул. Терешковой, 9
– с 15 июня до 25 июня:
- ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Балакирева, 2
- ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
- ул. Новосибирская, 66
- ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
- пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
- ул. Мариупольская, 10, 12, 14
- ул. Запорожская, 3
- ул. Шауляйская, 4а, 2а
- ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
- ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52
- ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80
- ул. Янки Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71
- ул. Ивановского, 4, 6, 12
- ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
- ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
Кировский район:
– с 15 июня до 26 июня:
- ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78
- ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77
- ул. Розы Люксембург, 5, 9
- ул. Черемшанская, 28а
- ул. Кедровая, 19, 21
– с 18 июня до 29 июня:
- пер. Тепличный, 308, 309
– с 29 июня до 10 июля:
- ул. Кирова, 74, 86а
- ул. Тополёвая, 9
Красноармейский район:
– с 25 мая до 27 мая:
- ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
- б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
- ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
- пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
- ул. Тельмана, 14, 19
- ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
- ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
- ул. Доценко, 35а
– с 17 июня до 24 июня:
- ул. Водников, 12а
- ул. Черепановых, 3
– с 18 июня до 19 июня:
- ул. Лазоревая, 187, 193
- ул. Минская, 218, 222, 226
- ул. Фролова, 4
- ул. Луговая, 142.