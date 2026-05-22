Отключение горячей воды в Волгограде в мае-июне: список улиц и домов





В связи с необходимостью проведения плановых работ по подготовке котельных и тепловых сетей к следующему зимнему сезону временно будет приостановлена подача горячей воды в районах Волгограда.

Согласно утвержденному графику, в конце мая подача ресурса будет приостановлена в Тракторозаводском, Советском и Красноармейском районах. Продолжатся отключения в июне и в других районах облцентра.

График отключения горячей воды в Волгограде в мае-июне

Тракторозаводский район:

– с 26 мая до 8 июня:

ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12

ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)

– с 15 июня до 19 июня:

ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

– 30 июня до 13 июля:

ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17

ул. Героев Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

ул. Гидростроителей, 2, 6, 10

Краснооктябрьский район:

– с 17 июня до 23 июня :

ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12

– с 18 июня до 24 июня:

ул. Автомагистральная, 1, 3, 5

Дзержинский район:

– 26 мая до 8 июня:

ул. Аракская, 29, 31, 33, 35

ул. Хорошева, 14, 20

ул. Безымянная, 1

– с 1 июня до 11 июня:

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Полесская, 6

ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 21, 22, 24

ул. Кутузовская, 1, 9

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40

ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11

ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а

ул. Ессентукская, 3, 19

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16

ул. Панкратовой, 60

ул. Фестивальная, 17

Центральный район:

– с 4 июня до 17 июня:

ул. Новороссийская, 43

ул. Чапаева 8, 10, 18

– с 9 июня до 22 июня:

ул. Кубанская, 15, 15А

– с 15 июня до 25 июня:

ул. Краснознаменская, 7

ул. В.И. Ленина, 25

Ворошиловский район:

– с 2 июня до 4 июня:

ул. Чигиринская, 2

ул. Ардатовская, 2

ул. Милиционера Буханцева, 48, 50, 66

ул. Клубная, 13

– с 15 июня до 26 июня:

ул. Автотранспортная, 79

Советский район:

– 25 мая до 5 июня:

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

ул. Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18

ул. Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

– с 2 июня до 15 июня:

ул. Тулака, 1а

– с 3 июня до 4 июня:

ул. Голубятникова, 9, 10, 12

ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162

ул. Терешковой, 9

– с 15 июня до 25 июня:

ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Балакирева, 2

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

ул. Новосибирская, 66

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17

пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

ул. Мариупольская, 10, 12, 14

ул. Запорожская, 3

ул. Шауляйская, 4а, 2а

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52

ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80

ул. Янки Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71

ул. Ивановского, 4, 6, 12

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

Кировский район:

– с 15 июня до 26 июня:

ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78

ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77

ул. Розы Люксембург, 5, 9

ул. Черемшанская, 28а

ул. Кедровая, 19, 21

– с 18 июня до 29 июня:

пер. Тепличный, 308, 309

– с 29 июня до 10 июля:

ул. Кирова, 74, 86а

ул. Тополёвая, 9

Красноармейский район:

– с 25 мая до 27 мая:

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

ул. Тельмана, 14, 19

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

ул. Доценко, 35а

– с 17 июня до 24 июня:

ул. Водников, 12а

ул. Черепановых, 3

– с 18 июня до 19 июня: