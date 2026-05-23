Главное

Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

Актуально

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Федеральные новости
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
Общество

«Нам не нужна ни романтизация, ни демонизация»: в Волгограде готовятся к началу сезона ЕГЭ ( чего от него ждать?)

Общество 23.05.2026 11:20
0
23.05.2026 11:20


Чем меньше времени остается до начала основного этапа ЕГЭ , тем сильнее растет напряжение школьников и их родителей. Широко обсуждаемый и так же часто критикуемый экзамен в глазах многих выглядит эдакой «глыбой», которую сложно не просто одолеть, но даже к ней подступиться. Однако и педагоги, и психологи убеждены – все страхи придуманы нами самими. Как настроить себя на экзамен и не сойти с ума от тревожащих мыслей, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Когда пройдут экзамены?

- 1 июня (понедельник) — история, литература, химия;

- 4 июня (четверг) — русский язык;

- 8 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

- 11 июня (четверг) — обществознание, физика;

- 15 июня (понедельник) — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);

- 18 июня (четверг) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

- 19 июня (пятница) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.


Резервные дни

- 22 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;

- 23 июня (вторник) — биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история, обществознание;

- 24 июня (среда) — по всем учебным предметам;

- 25 июня (четверг) — по всем учебным предметам;

Сколько баллов минимум?

Для того, чтобы окончить школу и получить аттестат, школьникам нужно набрать совсем немного – 24 балла по русскому языку и 27 – по профильной математике. Но шансы на поступление в вуз с минимальными баллами сегодня равны нулю, ведь в учебных заведениях установлены свои «нижние границы» - не меньше 40 баллов за экзамены по истории, иностранным языкам, литературе, биологии и химии.


С техническими направлениями - несколько строже. Так, рассчитывать хотя бы на платное место в университете вчерашний школьник может с, как минимум, 46 баллами по информатике и с 41 – по физике.

Как подготовиться?

Конечно же, хвататься за учебники и пытаться выполнить «пятилетку» за последнюю неделю волгоградским школьникам уже не стоит. Экзамен – результат подготовки, которая шла на протяжении всего учебного года, а иногда и двух лет. 

- Новый материал за такой короткий срок уже не усвоится, поэтому, на мой взгляд, накануне экзаменов лучше всего повторить что-то уже изученное, - рассказывает учитель химии из Волжского Виктория Коваленко. – Ощущение того, что ты знаешь и отлично помнишь весь материал, придает уверенности. На мой взгляд, это и есть один из основных факторов, который снимает тревожность на экзамене.


Понимая, что исключить фактор стресса перед ЕГЭ не получится ни у самих выпускников, ни у их родителей, педагог, знающая секрет получения заветной «сотни», рекомендует повторять себе едва ли не как мантру – экзамен легкий и вполне доступный для каждого!

- Мы понимаем, что не волноваться перед таким испытанием невозможно. Но ребята, которые качественно готовились к экзаменам, увидят в КИМах те же задания, с которыми они сталкивались не раз и не два, - настаивает Виктория Коваленко. – Я убеждена, что ни романтизировать, ни демонизировать ЕГЭ не стоит. Сам по себе экзамен достаточно легок. Тяжела лишь подготовка к нему.

Рассеять лишние тревоги и убедиться в собственных силах школьникам лучше всего поможет прорешивание реальных заданий ЕГЭ, которые уже встречались на экзамене, говорит учитель химии.

- Варианты ЕГЭ прошлых лет можно запросто найти в Сети. Если ученик справляется с ними достаточно легко, то на экзамене у него все будет в порядке. Тем же, кто либо вовсе не готовился к ЕГЭ, либо готовился к нему недобросовестно, не стоит питать иллюзий. Реальность, какой бы она ни была, следует принять как можно раньше – без надежного трамплина в виде хорошего багажа знаний прыгнуть высоко, увы, невозможно.

А что делать родителям?

Ничуть не меньше, а порой и значительно больше за будущее экзаменов переживают родители выпускников. И в этом случае, убеждены психологи, на страх неудачи у взрослых людей накладывается собственная тревога родом из прошлого.

- Сам по себе ЕГЭ не является суперсложным и непреодолимым испытанием. По крайней мере, для набора минимального количества баллов нужно хотя бы пытаться учиться, - рассуждает кандидат психологических наук Дина Зиновьева. – Но в самой системе образования нагнетается много страха, который сходит по нисходящей на всех участников образовательного процесса. Отчасти это связано с тем, что школа должна постоянно подтверждать свой рейтинг и статус, то есть выполнять определенные показатели. Чиновники достаточно жестко мотивируют директоров школ, а те в свою очередь ощутимо нервируют учителей. К сожалению, мне приходилось встречаться с педагогами, которые на фоне экзаменов дошли до сильных нервозов и нуждались в медицинском сопровождении.


Конечным звеном в цепочке передаваемого напряжения становятся именно дети. 

- У ответственных детей лишь усиливается страх. С неврозами, к слову, сталкиваются именно те, кто хорошо учится, - подтверждает психолог. – Ученики с не самыми выдающимися результатами в свою очередь испытывают сильнейшее чувство вины. На них давят родители, которые помнят свое собственное состояние перед экзаменами и хотят, чтобы их ребенок был самым лучшим. Давят и педагоги. Работая со взрослыми, мы всегда стараемся донести до них важную мысль – при всей своей значимости учеба не является главным смыслом жизни, а продолжение образования – единственным фактором успеха. Чтобы ни происходило, жизнь продолжается. И как взрослым, так и детям совершенно не стыдно что-то не знать, быть к чему-то неспособным и в чем-то неуспешным. Задача родителей, на мой взгляд, - хорошо позаботиться о своем ребенке и даже особенно хорошо накормить его в сложные периоды, сказать, что вы любите его при любых обстоятельствах и напомнить, что оценки – не есть вся его жизнь. Да, грамотным и умным быть лучше. Но еще важнее быть здоровым, веселым, добрым и счастливым. Тогда и учиться ребенку будет значительно легче. Мне очень хочется сказать: учителя и родители, пожалуйста, будьте добрее к детям. Верьте в них! Звучит, как лозунг, но это простая психологическая правда.

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.05.2026 11:48
Общество 23.05.2026 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.05.2026 11:20
Общество 23.05.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2026 10:49
Общество 23.05.2026 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2026 09:58
Общество 23.05.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2026 09:16
Общество 23.05.2026 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2026 08:10
Общество 23.05.2026 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2026 07:52
Общество 23.05.2026 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2026 06:19
Общество 23.05.2026 06:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2026 06:03
Общество 23.05.2026 06:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2026 21:34
Общество 22.05.2026 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2026 21:06
Общество 22.05.2026 21:06
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2026 20:49
Общество 22.05.2026 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2026 20:13
Общество 22.05.2026 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2026 19:52
Общество 22.05.2026 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2026 19:35
Общество 22.05.2026 19:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:26
«Сказали, что сыну полагается медаль»: в Волгограде мошенники обобрали отца погибшего участника СВОСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом полностью обновят крупный участок региональной трассыСмотреть фотографии
13:11
«Светофоры не работают»: ДТП на перекрестке парализовало движение на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В домашнем матче молодёжка «Ротора» уступила «Кировцу»Смотреть фотографии
12:18
Два массовых ДТП из-за фур произошло на улице Шурухина в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
Юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
«Нам не нужна ни романтизация, ни демонизация»: в Волгограде готовятся к началу сезона ЕГЭ ( чего от него ждать?)Смотреть фотографии
11:01
«КОС‑Синтез» (Казань) – «Спартак‑Волгоград»: Казань берёт первый матч финалаСмотреть фотографии
10:49
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко отмечает день рожденияСмотреть фотографии
09:58
Соцфонд пересмотрит отказы в пособии волгоградцам со скромным доходомСмотреть фотографии
09:16
Очаг бешенства ликвидируют в селе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:10
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:52
В Волгограде «раздели» площадь Павших борцовСмотреть фотографии
07:17
Несанкционированную свалку выявили в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
06:19
Бастрыкин потребовал вернуть воду жителям Горной Пролейки под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:03
Волгоградцы провели ночь в ожидании налетов ВСУСмотреть фотографии
21:34
Отключение горячей воды в Волгограде в мае-июне: список улиц и домовСмотреть фотографии
21:06
Волгоградок до 44 лет с низким доходом чаще всего обманывают мошенникиСмотреть фотографии
20:45
Водитель и пассажир трамвая пострадали в Волгограде в ДТП с КАМАЗомСмотреть фотографии
20:24
СФР пересмотрит отказы многодетным волгоградцам в выплате единых пособийСмотреть фотографии
19:52
Путин удостоил медали труженика АПК из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:35
В парке на Семи ветрах разобрали лишившую волгоградцев сна музыкальную установкуСмотреть фотографии
19:01
Ветврачи Московского зоопарка обследовали львиц и медведя из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:53
«Ротор» против «Акрона» – шанс на реванш или формальность?Смотреть фотографии
18:02
«Кошмарят! И нет никакой управы»: под Волгоградом новые фермеры «прессуют» пенсионеров, инвалидов и родителей участников СВО миллионными исками из-за земельного спораСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Саид Алиев – главный джокер сезона Лиги PARIСмотреть фотографии
16:26
Ломовозы пополнили автопарк регоператора для борьбы с КГОСмотреть фотографии
16:00
Под Волгоградом спасатели ищут утопленника в реке ДонСмотреть фотографии
15:33
Часть центра Волгограда перекроют 23 мая из-за забегаСмотреть фотографии
15:17
Картельный сговор маршрутчиков вскрыло УФАС в МихайловкеСмотреть фотографии
 