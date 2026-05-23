



Чем меньше времени остается до начала основного этапа ЕГЭ , тем сильнее растет напряжение школьников и их родителей. Широко обсуждаемый и так же часто критикуемый экзамен в глазах многих выглядит эдакой «глыбой», которую сложно не просто одолеть, но даже к ней подступиться. Однако и педагоги, и психологи убеждены – все страхи придуманы нами самими. Как настроить себя на экзамен и не сойти с ума от тревожащих мыслей, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Когда пройдут экзамены?

- 1 июня (понедельник) — история, литература, химия;

- 4 июня (четверг) — русский язык;

- 8 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

- 11 июня (четверг) — обществознание, физика;

- 15 июня (понедельник) — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);

- 18 июня (четверг) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

- 19 июня (пятница) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.





Резервные дни

- 22 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;

- 23 июня (вторник) — биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история, обществознание;

- 24 июня (среда) — по всем учебным предметам;

- 25 июня (четверг) — по всем учебным предметам;

Сколько баллов минимум?

Для того, чтобы окончить школу и получить аттестат, школьникам нужно набрать совсем немного – 24 балла по русскому языку и 27 – по профильной математике. Но шансы на поступление в вуз с минимальными баллами сегодня равны нулю, ведь в учебных заведениях установлены свои «нижние границы» - не меньше 40 баллов за экзамены по истории, иностранным языкам, литературе, биологии и химии.





С техническими направлениями - несколько строже. Так, рассчитывать хотя бы на платное место в университете вчерашний школьник может с, как минимум, 46 баллами по информатике и с 41 – по физике.

Как подготовиться?

Конечно же, хвататься за учебники и пытаться выполнить «пятилетку» за последнюю неделю волгоградским школьникам уже не стоит. Экзамен – результат подготовки, которая шла на протяжении всего учебного года, а иногда и двух лет.

- Новый материал за такой короткий срок уже не усвоится, поэтому, на мой взгляд, накануне экзаменов лучше всего повторить что-то уже изученное, - рассказывает учитель химии из Волжского Виктория Коваленко. – Ощущение того, что ты знаешь и отлично помнишь весь материал, придает уверенности. На мой взгляд, это и есть один из основных факторов, который снимает тревожность на экзамене.





Понимая, что исключить фактор стресса перед ЕГЭ не получится ни у самих выпускников, ни у их родителей, педагог, знающая секрет получения заветной «сотни», рекомендует повторять себе едва ли не как мантру – экзамен легкий и вполне доступный для каждого!

- Мы понимаем, что не волноваться перед таким испытанием невозможно. Но ребята, которые качественно готовились к экзаменам, увидят в КИМах те же задания, с которыми они сталкивались не раз и не два, - настаивает Виктория Коваленко. – Я убеждена, что ни романтизировать, ни демонизировать ЕГЭ не стоит. Сам по себе экзамен достаточно легок. Тяжела лишь подготовка к нему.

Рассеять лишние тревоги и убедиться в собственных силах школьникам лучше всего поможет прорешивание реальных заданий ЕГЭ, которые уже встречались на экзамене, говорит учитель химии.

- Варианты ЕГЭ прошлых лет можно запросто найти в Сети. Если ученик справляется с ними достаточно легко, то на экзамене у него все будет в порядке. Тем же, кто либо вовсе не готовился к ЕГЭ, либо готовился к нему недобросовестно, не стоит питать иллюзий. Реальность, какой бы она ни была, следует принять как можно раньше – без надежного трамплина в виде хорошего багажа знаний прыгнуть высоко, увы, невозможно.

А что делать родителям?

Ничуть не меньше, а порой и значительно больше за будущее экзаменов переживают родители выпускников. И в этом случае, убеждены психологи, на страх неудачи у взрослых людей накладывается собственная тревога родом из прошлого.

- Сам по себе ЕГЭ не является суперсложным и непреодолимым испытанием. По крайней мере, для набора минимального количества баллов нужно хотя бы пытаться учиться, - рассуждает кандидат психологических наук Дина Зиновьева. – Но в самой системе образования нагнетается много страха, который сходит по нисходящей на всех участников образовательного процесса. Отчасти это связано с тем, что школа должна постоянно подтверждать свой рейтинг и статус, то есть выполнять определенные показатели. Чиновники достаточно жестко мотивируют директоров школ, а те в свою очередь ощутимо нервируют учителей. К сожалению, мне приходилось встречаться с педагогами, которые на фоне экзаменов дошли до сильных нервозов и нуждались в медицинском сопровождении.





Конечным звеном в цепочке передаваемого напряжения становятся именно дети.

- У ответственных детей лишь усиливается страх. С неврозами, к слову, сталкиваются именно те, кто хорошо учится, - подтверждает психолог. – Ученики с не самыми выдающимися результатами в свою очередь испытывают сильнейшее чувство вины. На них давят родители, которые помнят свое собственное состояние перед экзаменами и хотят, чтобы их ребенок был самым лучшим. Давят и педагоги. Работая со взрослыми, мы всегда стараемся донести до них важную мысль – при всей своей значимости учеба не является главным смыслом жизни, а продолжение образования – единственным фактором успеха. Чтобы ни происходило, жизнь продолжается. И как взрослым, так и детям совершенно не стыдно что-то не знать, быть к чему-то неспособным и в чем-то неуспешным. Задача родителей, на мой взгляд, - хорошо позаботиться о своем ребенке и даже особенно хорошо накормить его в сложные периоды, сказать, что вы любите его при любых обстоятельствах и напомнить, что оценки – не есть вся его жизнь. Да, грамотным и умным быть лучше. Но еще важнее быть здоровым, веселым, добрым и счастливым. Тогда и учиться ребенку будет значительно легче. Мне очень хочется сказать: учителя и родители, пожалуйста, будьте добрее к детям. Верьте в них! Звучит, как лозунг, но это простая психологическая правда.

