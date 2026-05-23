Очаг бешенства ликвидируют в селе в Волгоградской области

Карантинные мероприятия проводятся в селе Перещепное Котовского района Волгоградской области, где выявлено бешенство у животных.

Комитет ветеринарии региона сообщил, что в радиусе 2000 метров от границ эпизоотического очага бешенства проводится работа по ликвидации смертельного заболевания и предотвращению его распространения.

Бешеное животное обнаружено на территории частного домовладения по улице Кузнечная.

Напомним, что в начале мая опасная инфекция была диагностирована у собаки в хуторе Ярской 1-й Суляевского сельского поселения Кумылженского района.

Фото сгенерировано ИИ

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!