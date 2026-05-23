



Сегодня, 23 мая, Центральная набережная Волгограда и Нулевая Продольная вновь стали главной беговой ареной города-героя: здесь при поддержке ПСБ проходит юбилейный, десятый всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ».

В 9:00 по московскому времени тысячи любителей бега из десятков городов России – от Калининграда до Владивостока – одновременно вышли на дистанции. В этом году количество участников в Волгограде превысило 1000 человек. Для спортсменов открыты четыре дистанции: детский забег на 1 км, дистанция на 5 км, на 10 км и классический полумарафон на 21,1 км.

Маршрут проходит вдоль Волги с видом на Мамаев курган и Центральную набережную города. Каждый финишер получит памятную медаль, стартовый пакет с фирменной футболкой и электронный сертификат. Также для участников доступен онлайн-забег с фиксацией результата через любой беговой трекер.

Корпоративная команда Южного филиала ПСБ – сотрудники банка и члены их семей –традиционно в числе первых на старте, самому юному участнику команды всего 5 лет.

– За эти годы проект из просто забега превратился в настоящий праздник спорта, объединяющий коллег, друзей, детей и целые семьи. Банк последовательно делает массовый спорт доступным для каждого: от корпоративных волейбольных секций, городских баскетбольных площадок, до всероссийских стартов. Мы видим счастливые глаза детей и азарт взрослых на трассе, потому что спорт – это энергия, здоровье и сила духа, которые нужны и городу, и стране, – отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

«ЗаБег.РФ» – единственный в стране, где бегуны из разных часовых поясов выходят на линию одновременно. В 2020 году проект занесли в Книгу рекордов Гиннеса как полумарафон, объединивший наибольшее количество городов.

