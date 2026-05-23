Сотрудники Соцфонда пересмотрят ранее вынесенные решения об отказе в едином пособии многодетным семьям, доход которых незначительно превышал установленный предел для этой меры соцподдержки.

Основанием для этого стали вступившие в силу изменения правил оформления единого пособия. Теперь выплаты смогут получить многодетные семьи, у которых доходы не превышают установленный предел более чем на 10%.

Все отказы таким семьям, вынесенные с 1 января текущего года, будут пересмотрены. О новом решении Соцфонда получатели узнают в личном кабинете на Госуслугах.





