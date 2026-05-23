В Кировском районе Волгограда растет пробка из-за аварии на перекрестке вблизи остановки «Санаторная». Как сообщают очевидцы, ситуация близка к коллапсу, разъехаться на этом участке весьма проблематично.

- На перекрёстке столкнулись две легковушки. Светофоры не работают. Выстроилась огромная пробка в сторону Красноармейского района, - рассказали очевидцы.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, пробка на этом участке Второй Продольной уже достигла порядка 2 километров. Информация о причинах такой дорожной ситуации уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

