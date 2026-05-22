Путин удостоил медали труженика АПК из Волгоградской области





Президент России Владимир Путин отметил наградой труженика АПК из Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ за подписью главы государства от 22 мая.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медали «За труды по сельскому хозяйству» удостоен Евгений Владимирович Зобнин.

Награжденный президентом житель Волгоградской области работает в Руднянском районе – является заместителем главы крестьянско-фермерского хозяйства.

