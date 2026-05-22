



У многодетных семей из Волгоградской области, которые ранее получили отказ в едином пособии, появился шанс на его назначение без повторных обращений. Социальный фонд начал пересматривать такие заявления в проактивном режиме.

Как пояснили в официальном канале ведомства в мессенджере МАКС, речь идёт о семьях с тремя и более детьми, чьи доходы превысили допустимый порог, но не более чем на 10%. Ранее из-за этого могли отказать. Теперь СФР сам пересмотрит все решения, вынесенные с 1 января 2026 года.

Если причина отказа была именно в небольшом превышении, пособие назначат автоматически — в размере 50% регионального прожиточного минимума (в среднем по России — 9,2 тыс. рублей на ребёнка). Никаких заявлений подавать не требуется. Уведомление придёт в личный кабинет на «Госуслугах».