Крупной суммы денег лишился 69-летний пенсионер в Волгограде, который доверился мошенникам. Пожилого мужчину злоумышленники обманули, использовав информацию о его погибшем сыне. Они заявили отцу, что его близкому родственнику полагается медаль. Однако вручить ее они не могут, так как нужны данные страхового свидетельства.

Как сообщили в полиции, пожилой человек продиктовал свои персональные данные. Вскоре раздался звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов, сообщивших о том, что сбережения пенсионера надо проверить на предмет финансирования недружественной страны.

В итоге мужчина отдал злоумышленникам через курьера 3,3 миллиона рублей. Только потом он понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!