В Волгограде «раздели» площадь Павших борцов

В центре Волгограда стартовали работы по благоустройству площади Павших борцов, которая должна полностью преобразиться до конца июля текущего года. В настоящее время подрядная организация полностью срезала старый асфальт. На главной площади, которая огорожена, работает специальная техника.





Как ранее сообщало информагентство, работы стоимостью 278 миллионов рублей по обновлению площади Павших борцов выполняет питерская компания ООО «Эдельвейс». Сроки перед подрядчиком поставлены жёсткие. Так, до 15 июля рабочие должны завершить мощение площади гранитной брусчаткой, способной выдержать проезд тяжёлой техники, и установить малые архитектурные формы.





Также подрядчику до 1 июля нужно выполнить демонтаж гранитных элементов трибун и подпорных стен, провести укрепление их основания и повторно облицевать гранитом. Отдельно в соглашении прописан перенос памятника Александра Невского на новое место, но монумент, который стоит за ограждением, пока не трогают.





