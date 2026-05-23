Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
«КОС‑Синтез» (Казань) – «Спартак‑Волгоград»: Казань берёт первый матч финала

Спорт 23.05.2026 11:01
На протяжении последних лет борьба за титул чемпиона России по водному полу неизменно сводится к противостоянию двух грандов – казанского «КОС‑Синтеза» и волгоградского «Спартака». Именно их очные поединки становятся главным событием сезона, а финал с участием этих команд всегда ожидается с неподдельным интересом.

Вчера болельщики стали свидетелями первого матча финальной серии чемпионата России. На водной арене сошлись извечные соперники: «КОС‑Синтез» (Казань) и «Спартак‑Волгоград».

К сожалению для волгоградцев, борьбы не получилось. Казанцы сразу расставили все точки над i. Уже на старте они забросили пять безответных мячей, а первый период уверенно довели до убойного счёта – 7:1 в свою пользу. 

Во второй четверти «Спартак» начал просыпаться: гости ответили двумя точными бросками на четыре пропущенных. После двух периодов запахло разгромом – 11:3 вела Казань.

После большого перерыва картина изменилась, красно-белые стали реализовывать большинство: отличились Роман Усов и Кирилл Носаев. Михаил Иванков и Константин Шейкин забил в позиционной атаке, а Тимур Шайхутдинов удачно реализовал контратаку. Период остался за Волгоградом – 5:3.

В заключительной четверти команды устроили настоящую «перестрелку», которая закончилась ничейным результатом – 4:4. Это принесло итоговую победу «Синтезу» – 18:12.


«КОС-Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» – 18:12 (7:1, 4:2, 3:5, 4:4).

22 мая. Казань. Playoff Финал. Бассейн «Казань».

Судьи: Владимир Голиков, Павел Летуновский (оба – Москва).

«КОС-Синтез»: Костров – Латыпов (6), Лазарев (2), Ярлыченко (2), Одинцов, Васильев (2), Шепелев (1) – Чирков, Деревянкин (3), Лисунов (2), Закиров, Зиннуров, Киселев, Пронин.

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (4), Андрюков, Нежинский (1), Рудай, Иванков (1), Шайхутдинов (1) – Буров, Буланаев (1), Шейкин (1), Носаев (2), Еськов, Шулев (1), Жабкин.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 0/0 – 0/0.

Удаления: 13 – 15.

Счёт в финальной серии стал 1:0 в пользу «КОС‑Синтез». Сегодня состоится второй матч финальной серии, которая ведётся до трёх побед.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт 23.05.2026 12:34
Спорт 23.05.2026 11:01
