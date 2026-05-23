На протяжении последних лет борьба за титул чемпиона России по водному полу неизменно сводится к противостоянию двух грандов – казанского «КОС‑Синтеза» и волгоградского «Спартака». Именно их очные поединки становятся главным событием сезона, а финал с участием этих команд всегда ожидается с неподдельным интересом.

Вчера болельщики стали свидетелями первого матча финальной серии чемпионата России. На водной арене сошлись извечные соперники: «КОС‑Синтез» (Казань) и «Спартак‑Волгоград».

К сожалению для волгоградцев, борьбы не получилось. Казанцы сразу расставили все точки над i. Уже на старте они забросили пять безответных мячей, а первый период уверенно довели до убойного счёта – 7:1 в свою пользу.

Во второй четверти «Спартак» начал просыпаться: гости ответили двумя точными бросками на четыре пропущенных. После двух периодов запахло разгромом – 11:3 вела Казань.

После большого перерыва картина изменилась, красно-белые стали реализовывать большинство: отличились Роман Усов и Кирилл Носаев. Михаил Иванков и Константин Шейкин забил в позиционной атаке, а Тимур Шайхутдинов удачно реализовал контратаку. Период остался за Волгоградом – 5:3.

В заключительной четверти команды устроили настоящую «перестрелку», которая закончилась ничейным результатом – 4:4. Это принесло итоговую победу «Синтезу» – 18:12.





«КОС-Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» – 18:12 (7:1, 4:2, 3:5, 4:4).

22 мая. Казань. Playoff Финал. Бассейн «Казань».

Судьи: Владимир Голиков, Павел Летуновский (оба – Москва).

«КОС-Синтез»: Костров – Латыпов (6), Лазарев (2), Ярлыченко (2), Одинцов, Васильев (2), Шепелев (1) – Чирков, Деревянкин (3), Лисунов (2), Закиров, Зиннуров, Киселев, Пронин.

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (4), Андрюков, Нежинский (1), Рудай, Иванков (1), Шайхутдинов (1) – Буров, Буланаев (1), Шейкин (1), Носаев (2), Еськов, Шулев (1), Жабкин.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 0/0 – 0/0.

Удаления: 13 – 15.

Счёт в финальной серии стал 1:0 в пользу «КОС‑Синтез». Сегодня состоится второй матч финальной серии, которая ведётся до трёх побед.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»