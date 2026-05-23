Сегодня, 23 мая, день рождения отмечает прокурор Волгоградской области Денис Костенко государственный советник юстиции 2 класса. Денис Алексеевич возглавляет надзорный орган в регионе с лета 2020 года.

Родился Денис Костенко в Омске 54 года назад. В органы прокуратуры поступил в 1995 году после окончания вуза. Начинал в Омске с должности следователя, а потом старшего помощника прокурора. В 2001 году был назначен заместителем Омского городского прокурора.

Денис Алексеевич с 2005 по 2007 годы служил в Алтайском крае, занимая должность регионального прокурора. С 2011 по 2015 годы был первым заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора.

В декабре 2011 года приказом Генпрокурора Российской Федерации за примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры награжден нагрудным знаком Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Через четыре года – в декабре 2015-го – награжден медалью Руденко.

С 2018 года по 2020 год Денис Костенко служил в должности Западно-Сибирского транспортного прокурора. В июне 2020 года Указом Президента Российской Федерации №433 назначен на должность прокурора Волгоградской области.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Дениса Алексеевича с днем рождения и желает ему личного благополучия и профессиональных успехов.

Фото прокуратуры Волгоградской области

