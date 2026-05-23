Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на Волгоградскую область

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку ВСУ, сбив ударные БПЛА самолетного типа. По сообщению Минобороны РФ, всего в период с 20:00 мск 22 мая до 07:00 мск 23 мая перехвачены и уничтожены 348 украинских БПЛА над территориями 15 регионов.

Так, атаки отражены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал больше 6 часов.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!