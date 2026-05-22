 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
Волгоградок до 44 лет с низким доходом чаще всего обманывают мошенники

22.05.2026 21:06
0
22.05.2026 21:06


Уже каждый четвертый волгоградец столкнулся с мошенниками. Это следует из проведенного Банком России опроса, участниками которого стали более 5 тысяч жителей региона, в том числе представители бизнеса. 

Как сообщили в Волгоградском отделении Банка России, согласно результатам опроса, типичная жертва кибермошенничества в Волгоградской области – это проживающая в городе и работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет с общим образованием и низким уровнем дохода.

Участники опроса также отметили, что чаще всего сталкивались с телефонным и СМС-мошенничеством (54,5%), а также с мошенничеством в мессенджерах (17,8%). Из общего числа опрошенных 87% волгоградцев при контакте с мошенниками не совершали никаких действий. А те, кто попался на уловки, признались, что под влиянием аферистов чаще всего сообщали неизвестному код из СМС или пуш-уведомления либо перешли по ссылке, которая оказалась вредоносной. Только 12% участников опроса перевели злоумышленникам деньги.

Почти 40% участников опроса отметили, что о факте хищения денег в первую очередь они сообщали в полицию, а затем в банк. Сумму более 1 миллиона рублей потеряли 5% граждан, что на 2% больше, чем годом ранее. В половине случаев объем украденных средств не превышал 20 тысяч рублей.

При этом 2025 год стал рекордным по количеству  введенных Банком России мер против кибермошенничества. Так, свою эффективность показал начавший работу осенью специальный сервис в мобильных приложениях банков, который позволяет клиентам оперативно заявлять о хищении денег и получать электронную справку для обращения в полицию. Благодаря этому механизму удалось вывести из тени хищения небольших сумм до 20 тысяч рублей, о которых ранее жители региона никому не сообщали.

Чаще всего злоумышленники похищали собственные деньги граждан. Так ответили 67,7% участников опроса. При этом 18,8% опрошенных взяли кредит, чтобы передать деньги мошенникам.

В волгоградском отделении Банка России напомнили, что передавать свои данные незнакомцам ни в коем случае нельзя. Как и сообщать коды из СМС или пуш-уведомлений, а также переходить по подозрительным ссылкам.

Фото сгенерировано ИИ

