В домашнем матче молодёжка «Ротора» уступила «Кировцу»

Матч 12‑го тура Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) между «Ротором‑М» и «Кировцем‑Восхождением» (Санкт‑Петербург) завершился со счётом 2:0 в пользу команды из Северной столицы.

Команды уже встречались дважды – и оба раза успех сопутствовал петербуржцам: 1:0 в Волгограде и 3:1 в Санкт‑Петербурге. Новая встреча лишь укрепила статистическое преимущество «Кировца» в этом противостоянии.

Начало игры осталось за хозяевами: футболисты «Ротора‑М» активно встречали гостей на их половине поля, демонстрируя высокий прессинг. Однако соперники умело держали мяч, грамотно выстраивая оборону, и не позволяли создать остроту у своих ворот.

Постепенно «Кировец» справился со стартовым натиском волгоградцев и отодвинул игру от своих владений. Темп немного снизился: на быстрые выпады «Ротора» петербуржцы отвечали затяжными атаками с уверенным контролем мяча.

Развязка наступила на 31‑й минуте. В одной из таких позиционных атак футболисты из Санкт‑Петербурга раскатали защиту сине‑голубых: Давид Салимов точно навесил в штрафную, а Арсений Туровец точно пробил головой – 1:0 в пользу «восходящих».

Пропустив гол, волжане встрепенулись и бросились отыгрываться. Но оборона гостей действовала слаженно и надёжно – защитники не позволили огорчить своего вратаря.

Второй тайм выдался не менее напряжённым. Обе команды демонстрировали атакующий футбол, но мастерство защитников оказалось выше, чем эффективность атакующих действий – большинство угроз своевременно ликвидировалось.

Очередной всплеск эмоций зрители испытали на 72‑й минуте. Игроки «Кировца» неожиданно легко доставили мяч в штрафную площадь хозяев, и Роман Морозовский, оказавшись в свободной зоне, спокойно удвоил преимущество своей команды – 2:0.

В оставшееся время «Ротор‑М» безуспешно пытался отыграться. Петербуржцы же уверенно контролировали ход игры, оттачивая своё техническое мастерство в неспешных, но продуманных атаках, одержав заслуженную победу – 2:0.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1).

22 мая. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 94.

Судьи: Даниил Никитин (Брянск), Дмитрий Данько (Ефремов), Кирилл Зевакин (Тула).

«Ротор-М»: Прохоров, Кашлев (Тарчоков, 79), Петрунькин, Кадралиев (Клименко, 58), Закиров (Суров, 77), Града (Дель, 84), Кычанов (Семененко, 77), Кюрджиев (Гречишкин, 68), Литенко, Слепужников, Кувакин (Журавский, 77).

«Кировец-Восхождение»: Сарычев, Ершов (Шилкин, 90), Щеблыкин, Каякин (Крехалёв, 90), Туровец, Царьков, Макаров (Абдуллин, 64), Морозовский (Крылов, 75), Салимов (Мищенко, 79), Иванов (Игнатенко, 60), Мищенко.

Голы: Туровец, 31 (0:1). Морозовский, 72 (0:2).

Предупреждены: Клименко, 67 (грубая игра).

Тем временем Молодёжная футбольная лига уходит на каникулы – у команд появится целый месяц, чтобы проанализировать свои ошибки, подтянуть тактическую выучку и отшлифовать технические навыки.

Следующий матч «Ротор‑М» проведёт 26 июня в Подольске – соперником станет местный «Витязь».

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»