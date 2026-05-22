Водитель и пассажир трамвая пострадали в Волгограде в ДТП с КАМАЗом





В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, остановившего накануне движение трамваев на ул. Ангарской. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», ДТП произошло возле ЖК «Гранд Авеню».

По информации полицейских, неосмотрительность проявил водитель КАМАЗа, державший пусть к стройплощадке на территории жилого комплекса.

– 52-летний водитель, управляя автомашиной КАМАЗ, напротив дома № 9А по ул. Ангарской при выполнении поворота направо не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с трамваем. В результате ДТП водитель и пассажир трамвая доставлены в медучреждение, – сообщили в пресс-службе Главка.

В результате столкновения транспортных средств пострадали два человека – водитель трамвая и пассажир. Оба были доставлены в больницу с места ДТП.





Судя по фото, предоставленному полицейскими, трамвайный вагон получил серьезные повреждения – от удара выбило лобовое стекло и деформировало кузов. Кроме того, сообщала накануне «Высота 102», сам вагон частично сошел с рельсов.