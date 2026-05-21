В Волжском пенсионерка пострадала от упавшего дерева

Часть дерева упала на 71-летнюю женщину в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщают очевидцы, происшествие случилось накануне у пятиэтажного многоквартирного дома №36 на улице Пушкина – бывшего общежития. Буквального в нескольких метрах от пятиэтажки находится инфекционная больница.

По предварительным данным, во время вчерашней непогоды от старого дерева упала крупная аварийная ветка и задела пенсионерку.

- Женщина после осмотра была направлена на амбулаторное наблюдение, - рассказали о состоянии пострадавшей в облздраве.

Ранее МЧС предупреждало надвигающемся на Волгоградскую область шторме. В регионе прогнозировали сильные дожди и ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду.





