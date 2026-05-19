В городе Михайловка Волгоградской области сегодня, 19 мая, произошел крупный пожар в храме преподобного Агапита Киево-Печерского.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в храме поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 11:45.
- Горела деревянная обрешетка кровли здания Храма. Подразделения 30-й ПСЧ ликвидировали горение в 12:18. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе управления МЧС России по Волгоградской области.
Причина пожара будет установлена специалистами испытательной пожарной лаборатории.
