



В городе Михайловка Волгоградской области сегодня, 19 мая, произошел крупный пожар в храме преподобного Агапита Киево-Печерского.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в храме поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 11:45.





- Горела деревянная обрешетка кровли здания Храма. Подразделения 30-й ПСЧ ликвидировали горение в 12:18. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе управления МЧС России по Волгоградской области.

Причина пожара будет установлена специалистами испытательной пожарной лаборатории.

Видео: Волгоград / t.me