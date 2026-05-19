Местные власти опровергли межнациональный конфликт под Волгоградом





Глава Николаевского района Волгоградской области Анжелика Гребенникова назвала причину массовой драки в поселении, охарактеризовав инцидент как бытовой.

- Накануне в селе Солодушино произошла потасовка с участием местных жителей, в том числе цыганской национальности, - написала Анжелика Гребенникова в социальных сетях. – Причиной конфликта послужила бытовая ссора. Сейчас правоохранительными органами проводятся необходимые мероприятия. Уверена, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Глава района также отметила, что в Солодушино сохраняется спокойная обстановка. Никаких конфликтов между жителями больше не возникало.

- Прошу жителей Николаевского района не поддаваться на возможные провокации и пользоваться только проверенной информацией, размещаемой на официальных ресурсах, - заключила Анжелика Гребенникова.

