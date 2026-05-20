Многодетная семейка лис обосновалась в поселке под Волгоградом











Жители поселка Краснооктябрьский Волжского Волгоградской области сняли на видео целый выводок лис, которые обосновались прямо в населенном пункте. Дикие животные устроились под плитами на заброшенном участке на улице Ухтинская. Периодически родители и подрастающее поколение выбирается порезвиться прямо перед жилыми домами. Автор шокирующего видео насчитала за один раз девять лис и лисят.

Местные жители утверждают, что эти «милые» создания активно воруют кур, а также пугают детей. Взрослые переживают, что дикие животные могут накинуться на маленьких жителей поселка и причинить им вред.



