Двое волгоградских подростков в шутку заминировали две квартиры





Двое несовершеннолетних стали фигурантами уголовного дела из-за неудачной шутки. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 16 апреля к 15-летнему школьнику в гости пришёл его 14-летний приятель. Скучающие от безделья школьники нашли плохой способ повеселиться. Они выбрали наугад два адреса квартир в домах, расположенных в Красноармейском районе и, позвонив по телефону 112, сообщили, что жилье заминировано.

При проверке квартир наличия взрывных устройств в квартирах не обнаружили. Вскоре личности школьников-хулиганов были установлены, в содеянном они сознались.Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.