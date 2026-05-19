



Массовое ДТП в Ворошиловском районе Волгограда спровоцировал накануне 45-летний автомобилист без прав.

На пересечении неравнозначных дорог по улице Козловской волгоградец за рулем Lada Vesta полетел на обгон в запрещенном месте и врезался в Volkswagen Tiguan, ехавший с ним в попутном направлении. После этого мужчина за рулем отечественной легковушки вылетел на парковку, протаранив «Ниву» и вставший на его пути дорожный знак.

В аварии «без правил» пострадал сам ее предполагаемый виновник. Волгоградца, совершившего разрушительный вираж, отправили в больницу.

