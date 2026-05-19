Полиция задержала 9 участников инцидента под Волгоградом





В селе Солодушино Николаевского района задержали девятерых участников массовой драки.

– Накануне в отдел МВД России обратилась жительница Николаевского района, заявившая о конфликте, который начался с ссоры между ее дочерью и местными жителями, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. – Девять участников инцидента задержаны.

Дальнейшие решения полицейские примут после завершения процессуальной проверки.

О массовой драке в поселении стало известно сегодня утром. Глава Николаевского района Анжелика Гребенникова заявила, что конфликт носит бытовой характер.

- Накануне в селе Солодушино произошла потасовка с участием местных жителей, в том числе цыганской национальности, - написала Анжелика Гребенникова в социальных сетях. – Причиной конфликта послужила бытовая ссора. Сейчас правоохранительными органами проводятся необходимые мероприятия. Уверена, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.