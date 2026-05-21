



Стали известны причины остановки движения трамвайных маршрутов в Дзержинском районе Волгограда. Транспортный коллапс произошел в результате дорожно-транспортного происшествия, участниками которого стали трамвайный вагон и строительный кран.

Как сообщили очевидцы произошедшего, столкновение автокрана с трамваем произошло в момент, когда строительная техника заворачивала в сторону жилого комплекса «Гранд Авеню». От удара состав сошел с рельсов. На место выдвинулась ремонтная бригада, которая на данный момент совершает работы по установке пассажирского вагона обратно на рельсы.

Напомним, на время аварии временно были изменены границы движения трамвая маршрутов № 2, 6 и 12. Трамвай № 6 доезжает от улицы Ким до улицы Хорошева. Трамваи № 2 и № 12 двигаются от остановки «Детский центр» до улицы Хорошева.