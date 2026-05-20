Волгоградке пришлось пересесть из автобуса в «скорую» после ДТП

Пассажирка автобуса «Волгабас» пострадала в результате дорожной аварии, которая произошла в Кировском районе Волгограда. Женщина, которая находилась в салоне общественного транспорта, получила травмы в ДТП и ее забрала «скорая».

Как уточнили в полиции, накануне днем на улице Фруктовая 29-летний водитель «Лады Гранты» протаранил автобус, когда решил повернуть налево. При этом мужчина не пропустил встречный «Волгабас», который имел преимущество в движении. В результате пострадала пассажирка автобуса. Ее госпитализировали.

Из-за ДТП общественный транспорт не смог продолжить путь по маршруту. Пассажирам пришлось покинуть салон и пересесть на другой транспорт.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!