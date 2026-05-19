Помещение храма Агапита Печерского, расположенного на территории ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» в Волгоградской области, выгорело полностью в результате пожара. В районном отделе ГО и ЧС сообщили, что пожар в культовом сооружении сегодня тушили почти 40 минут. Пациентов ЦРБ на это время эвакуировали.





- Пламя охватило всю внутреннюю и купольную площадь здания. Сразу же на место происшествия прибыло подразделение пожарной охраны МЧС России, - рассказали в ведомстве.





Ранее сообщалось, что сообщение о возгорании поступило в 11:45 мск., а в 12:24 мск пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Также известно, что стоящий возле храма транспорт и близлежащие здания не пострадали. Причина пожара устанавливается.

- Пациенты находящихся рядом с храмом отделений были эвакуированы силами персонала больницы, - уточнили в районном отделе ГО и ЧС.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области ранее сообщили, что в храме горела деревянная обрешетка кровли. Причина пожара будет установлена специалистами испытательной пожарной лаборатории.





Фото: отдел ГО и ЧС в Михайловке





