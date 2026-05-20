Под Саратовом сошел с рельсов локомотив курортного поезда





Пассажирский поезд сообщением Саратов – Имеретинский курорт частично сошел с рельсов в Саратовской области 20 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Южной транспортной прокуратуры, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

По данным ведомства на этот час, на перегоне станций Багаевка – Буркин Приволжской железной дороги произошел сход двух колесных пар локомотива пассажирского поезда. По предварительным данным, никто из пассажиров в результате не пострадал.

– Прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, устанавливаются обстоятельства и причины схода. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, – сообщают в транспортной прокуратуре.

Как уточняет ИА «СарИнформ», инцидент на железной дороге произшел сегодня в 11.00 мск.