Комментарии тренеров о матче «Ротор» – «Чайка» – 5:0





Заключительный матч сезона в Первой лиге обернулся триумфом для волгоградского «Ротора»: команда Дмитрия Парфёнова разгромила песчанокопскую «Чайку» со счётом 5:0. Все пять мячей были забиты во втором тайме при нулевом счёте после первых 45 минут. Количество зрителей на трибунах составило 16 693 человека.

«Ротор» владел территориальным преимуществом (61 % владения мячом), создал несколько опасных моментов, но не смог их реализовать. Перелом наступил после перерыва. Тренерский штаб «Ротора» внёс коррективы: команда взвинтила темп, стала использовать свободные зоны за спинами защитников. Это дезориентировало оборону «Чайки», составленную в значительной степени из молодых игроков.

После такого фееричного матча тренеры дали свою оценку происходящему на поле.

Настроение Дмитрия Комбарова, главного тренера «Чайки», можно охарактеризовать как сдержанно‑усталое и рефлексивное. Он сознательно не стал углубляться в разбор матча, сославшись на его итоговый результат и завершение сезона, а сосредоточился на общей картине. В словах тренера звучала благодарность игрокам за проделанную работу и признание тяжести сезона. При этом Комбаров проявил оптимизм относительно будущего, подчеркнув заметный прогресс молодых футболистов и смелость тренерских решений по их привлечению в основной состав. Его тон оставался спокойным, без признаков разочарования или агрессии, – это выдавало профессиональное принятие ситуации:

– Итог конкретной игры на табло, это последняя игра, чемпионат закончился, смысла разбирать эту игру я не вижу. А по сезону: сезон выдался у нас очень тяжёлый. Были и хорошие моменты и не очень, но тем не менее сейчас поблагодарил своих футболистов, потому что была проделана огромная работа с их стороны.

Тяжело играть таким молодым составом, но тем не менее, наша команда смело это делала, и мы не боялись выпускать молодых футболистов. Могу сказать то, что по ходу сезона они очень сильно прибавили.

Дмитрий Парфёнов, наставник «Ротора», напротив, демонстрировал явное удовлетворение и энтузиазм, не переходящий в самоуверенность. Он честно отметил волнение команды и нехватку хладнокровия в первом тайме, что свидетельствовало о трезвом взгляде на игру. Тренер с воодушевлением говорил об особой атмосфере матча, посвящённого Александре Пахмутовой, и подчеркнул важность традиций и связи с болельщиками:

– Традиции – это важно, это ценно, здорово, что есть событие и есть организационные моменты, есть болельщики, которые приходят в большом количестве переживать за команду. И для болельщиков, и для города нужны такие объединяющие мероприятия. Мы должны дорожить прошлым, чтобы было хорошее будущее, без этого никак. Это нормально, это правильно. Так и должно быть.

Парфёнов также выразил благодарность фанатам и дал понять, что команда уже настраивается на следующий этап соревнований. Его речь сочетала радость от победы с аналитическим подходом и нацеленностью на будущее:

– Хороший первый тайм, хорошее волнение из-за того, что команда хотела забить быстрый мяч. Наверное, не хватало хладнокровия. С трибуны могло показаться, что кто-то себя готовил к стыкам, это точно не так. Могу вам сказать, да, мы видели глаза игроков, мы их чувствуем, и здесь этот факт точно не присутствовал. Немного успокоили, подправили, подкорректировали и, в принципе, справились с этими эмоциями, и прекрасные мячи забили. Сейчас мы готовимся ко второму этапу – стыковым матчам плей‑офф. Начинается самое интересное.

Таким образом, эмоциональный контраст между тренерами отразил суть завершившегося матча: Комбаров подводил итоги сложного пути с акцентом на развитии молодёжи, а Парфёнов праздновал успех, одновременно думая о новых вызовах для своей команды.

Александр Веселовский