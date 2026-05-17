Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Квартиры в доме «Шурика» и лакшери-высотках в Москве: стал известен список арестованной недвижимости «бизнесдепутата» Короткова

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью...
 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
Комментарии тренеров о матче «Ротор» – «Чайка» – 5:0

Заключительный матч сезона в Первой лиге обернулся триумфом для волгоградского «Ротора»: команда Дмитрия Парфёнова разгромила песчанокопскую «Чайку» со счётом 5:0. Все пять мячей были забиты во втором тайме при нулевом счёте после первых 45 минут. Количество зрителей на трибунах составило 16 693 человека.

«Ротор» владел территориальным преимуществом (61 % владения мячом), создал несколько опасных моментов, но не смог их реализовать. Перелом наступил после перерыва. Тренерский штаб «Ротора» внёс коррективы: команда взвинтила темп, стала использовать свободные зоны за спинами защитников. Это дезориентировало оборону «Чайки», составленную в значительной степени из молодых игроков.

После такого фееричного матча тренеры дали свою оценку происходящему на поле.

Настроение Дмитрия Комбарова, главного тренера «Чайки», можно охарактеризовать как сдержанно‑усталое и рефлексивное. Он сознательно не стал углубляться в разбор матча, сославшись на его итоговый результат и завершение сезона, а сосредоточился на общей картине. В словах тренера звучала благодарность игрокам за проделанную работу и признание тяжести сезона. При этом Комбаров проявил оптимизм относительно будущего, подчеркнув заметный прогресс молодых футболистов и смелость тренерских решений по их привлечению в основной состав. Его тон оставался спокойным, без признаков разочарования или агрессии, – это выдавало профессиональное принятие ситуации:

– Итог конкретной игры на табло, это последняя игра, чемпионат закончился, смысла разбирать эту игру я не вижу. А по сезону: сезон выдался у нас очень тяжёлый. Были и хорошие моменты и не очень, но тем не менее сейчас поблагодарил своих футболистов, потому что была проделана огромная работа с их стороны.

Тяжело играть таким молодым составом, но тем не менее, наша команда смело это делала, и мы не боялись выпускать молодых футболистов. Могу сказать то, что по ходу сезона они очень сильно прибавили.

Дмитрий Парфёнов, наставник «Ротора», напротив, демонстрировал явное удовлетворение и энтузиазм, не переходящий в самоуверенность. Он честно отметил волнение команды и нехватку хладнокровия в первом тайме, что свидетельствовало о трезвом взгляде на игру. Тренер с воодушевлением говорил об особой атмосфере матча, посвящённого Александре Пахмутовой, и подчеркнул важность традиций и связи с болельщиками: 

– Традиции – это важно, это ценно, здорово, что есть событие и есть организационные моменты, есть болельщики, которые приходят в большом количестве переживать за команду. И для болельщиков, и для города нужны такие объединяющие мероприятия. Мы должны дорожить прошлым, чтобы было хорошее будущее, без этого никак. Это нормально, это правильно. Так и должно быть.

Парфёнов также выразил благодарность фанатам и дал понять, что команда уже настраивается на следующий этап соревнований. Его речь сочетала радость от победы с аналитическим подходом и нацеленностью на будущее:

– Хороший первый тайм, хорошее волнение из-за того, что команда хотела забить быстрый мяч. Наверное, не хватало хладнокровия. С трибуны могло показаться, что кто-то себя готовил к стыкам, это точно не так. Могу вам сказать, да, мы видели глаза игроков, мы их чувствуем, и здесь этот факт точно не присутствовал. Немного успокоили, подправили, подкорректировали и, в принципе, справились с этими эмоциями, и прекрасные мячи забили. Сейчас мы готовимся ко второму этапу – стыковым матчам плей‑офф. Начинается самое интересное. 

Таким образом, эмоциональный контраст между тренерами отразил суть завершившегося матча: Комбаров подводил итоги сложного пути с акцентом на развитии молодёжи, а Парфёнов праздновал успех, одновременно думая о новых вызовах для своей команды.

Александр Веселовский

