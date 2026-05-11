



В Дубовском районе Волгоградской области 25-летний мотоциклист устроил гонку с полицией по частному сектору. Поводом для преследования водителя стало его подозрительное поведение на дороге – увидев машину ДПС, он резко свернул с асфальтированной дороги в частный сектор, где попытался скрыться.

В полиции уточнили, что нарушителя задержали. У жителя города Дубовки не было водительских прав. Кроме того, мужчина явно был пьян, но от прохождения медосвидетельствования отказался.

Выяснилось также, что мотоцикл, на котором передвигался нарушитель, не был зарегистрирован в установленном порядке. Транспортное средство изъяли и увезли на штрафстоянку. В отношении водителя оформлено несколько административных материалов.





