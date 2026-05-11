Под Волгоградом водитель протаранил дом и умер

В Волгоградской области водитель легковушки врезался в частный дом и умер. Смертельное ДТП, по данным полиции, произошло накануне утром в городе Ленинске.

По предварительным данным, 38-летний водитель «ВАЗ-21104» напротив дома № 9 по ул. Ястребова не справился с управлением и наехал на здание.

Удар был такой силы, что травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными. Прибывшие на место ДТП медики констатировали, что водитель скончался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

