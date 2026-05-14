Под Волгоградом хутор превратили в запретную зону из-за бешенства





В Кумылженском районе Волгоградской области специалисты пытаются остановить распространение бешенства. Опасная инфекция была обнаружена в начале мая в хуторе Ярской 1-й Суляевского сельского поселения. В одном из местных подворий заболела собака. Эксперты подозревают, что этому предшествовал контакт с диким животным.

Для того чтобы сдержать распространение недуга, комитет ветеринарии ввёл с 12 мая вокруг населённого пункта карантинную зону радиусом 1,6 километра. На обозначенной территории предстоит уничтожить всех животных, подозреваемых в распространении бешенства. О результатах информация должна быть направлена в региональный комитет ветеринарии.

Напомним, накануне редакция уже сообщала, что помимо бешенства в Кумылженском, в Палласовском районе ветеринары пытаются обуздать вспышку бруцеллеза. Для этого предстоит забой коров на территории одного из животноводческих хозяйств посёлка Куликов.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky