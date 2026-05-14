В Волжском на оживленной дороге сгорел автомобиль











Происшествие случилось накануне, 13 мая, на одной из самых оживленных магистралей Волжского - на улице Александрова. По свидетельствам очевидцев, машина загорелась в буквальном смысле слова на ходу. В салоне находились мужчина с женщиной, которым удалось быстро покинуть авто.

Как пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 21-08 ч. Автомобиль 2010 года выпуска горел по всей площади. Потушили пожар в 21:20 ч. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной версии, машина загорелась из-за неисправности топливной системы.



