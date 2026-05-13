Под Волгоградом арестовали мигранта-беглеца с липовыми правами





В Новоаннинском районе Волгоградской области суд отправил в СИЗО мигранта-беглеца из Туркменистана. В январе 2026 года мужчина, разъезжая по региону на дорогой иномарке, привлёк внимание полицейских. При проверке документов выяснилось, что водительские права у мужчины фальшивые. Осознав перспективу задержаться в России сразу на несколько лет, иностранец подался в бега.

- 12 марта 2026 года по данному факту в отношении Егенмырадова Ы. было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако впоследствии Егенмырадов Ы., с целью избежать привлечения к уголовной ответственности, от дознания скрылся, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Два месяца правоохранители выслеживали объявленного в розыск мигранта, однако затаившийся иностранец вышел из подполья лишь на минувших праздничных выходных. 10 мая мужчина был задержан.

Отметим, по ходатайство следствия 12 мая в отношении беглеца была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 июня 2026 года.

