Гроза спалила пристройку к дому в Волгоградской области

Сильная гроза, которая бушевала в Волгоградской области в ночь с 10 на 11 мая, вызвала пожар в Михайловке Волгоградской области.

По данным сотрудников МЧС, сообщение о возгорании пристройки к жилому дому на улице Республиканская поступило в оперативные службы после полуночи.

По предварительным данным, пристройка площадью 20 кв.м. загорелась из-за попадания грозового разряда. Строение горело по всей площади. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

По данным Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия в регионе прогнозируются до 12 мая.

Фото из архива V102.RU

