



В Советском районе Волгограда сотрудникам МЧС пришлось ликвидировать возгорание в четырехэтажном доме. Как сообщили в пресс-службе управления, на место спасателей вызвали очевидцы, заметившие пожар.

К моменту приезда пожарных расчетов пламенем было охвачено уже 10 квадратных метров. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

– Предварительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы телевизора, – уточняют ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Жителям региона напоминают о необходимости регулярно проверять состояние электропроводки и о правилах безопасности, согласно котором оставлять без присмотра работающие электроприборы не рекомендуется.