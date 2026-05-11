В Тракторозаводском районе Волгограда произошло смертельное ДТП с фурой, которая выехала на встречную полосу и протаранила легковой автомобиль. В ГУ МВД России по региону сообщили, что авария произошла накануне в 21-00 мск.

- 22-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «Вольво» с полуприцепом, следуя транзитом через территорию города Волгограда, напротив дома № 2Б по ул. Костюченко, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта», двигавшейся навстречу, - сообщили в полиции.





В результате многотонный грузовик смял легковушку. Водитель «Лады Гранты» от полученных травм скончался до приезда медиков на место ДТП.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Меру пресечения водителю грузовика назначит суд.





Отметим, что эта страшная авария произошла в день снятия майского запрета на въезд транзитных грузовиков в Волгоград.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!